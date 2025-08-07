Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada

Entradas a la venta para ver el debut del Eibar ante el Málaga en La Rosaleda

306 localidades de la grada visitante ya están disponibles en Orsaixan o por correo electrónico a un precio de 20 euros

Marcos Rodríguez

Eibar.

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:29

Tras una intensa pretemporada, que culminará con el partido amistoso de mañana frente al Deportivo Alavés en Ipurua a las 19.00 horas, el Eibar entrará el lunes en semana de competición oficial. El conjunto dirigido por Beñat San José hará su debut en la temporada 2025/26 de LaLiga HyperMotion el próximo sábado, 16 de agosto, a las 19.30 horas visitando al Málaga en el mítico estadio de La Rosaleda.

Este choque entre albicelestes y azulgranas marcará el inicio oficial de una nueva campaña que promete ser apasionante para los eibarreses. Empezar con buen pie es primordial, y tratar de llevarse los tres primeros puntos de un estadio tan complicado sería la oportunidad perfecta para comenzar el curso con optimismo. Es por ello que el Eibar espera contar con el aliento de su afición desde el primer minuto.

Con ese objetivo, el club malagueño ha puesto a disposición del Eibar un total de 306 entradas destinadas a la zona visitante del estadio. El precio de cada localidad es de 20 euros, y el plazo para adquirirlas estará abierto hasta el miércoles 13 a las 14.00 horas.

Las entradas pueden conseguirse de dos formas. Por un lado, de manera presencial en Orsaixan (oficinas de atención al socio), en horario de 9.00 a 14.00 horas. Por otro, también se podrá hacer la solicitud vía correo electrónico, escribiendo a socios@sdeibar.com e incluyendo nombre completo, DNI y una dirección de correo electrónico válida.

Una vez finalizado el plazo, el Málaga enviará las entradas a los correos electrónicos facilitados por los usuarios el jueves 14 de agosto. Desde el club armero se anima a los aficionados a desplazarse a Málaga y teñir de azulgrana la grada visitante de La Rosaleda, en el que será el primer reto de una temporada cargada de ilusión y optimismo.

