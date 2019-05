Enrique Zuazua (Matemático): «La cátedra Humboldt es el reconocimiento a una trayectoria iniciada en Eibar» Zuazua ha recibido el más prestigioso premio germano. / ASKASIBAR El investigador eibarrés dice que le hubiera gustado «haber contado con el apoyo de las instituciones vascas» para desarrollar su actividad ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Viernes, 17 mayo 2019, 00:14

La ministra alemana de Investigación y Desarrollo, Anja Karliczek, destacó en la entrega de la Cátedra Alexander von Humboldt al eibarrés, Enrique Zuazua, «su gran valía, prestigio y su calidad investigadora». El más prestigioso premio germano al talento matemático se concede a investigadores de gran relevancia a nivel mundial y, en este caso, según la institución de acogida de la cátedra obtenida por Zuazua, la Universidad bávara Friedrich Alexander Universitäit (FAU) de Erlangen-Nuremberg, se trata de un merecido reconocimiento al «mejor matemático mundial en el campo de las matemáticas aplicadas». Tras recoger el premio Zuazua afirmó que «compatibilizará» esta cátedra con sus actuales actividades.

-¿Tras pasar unos días de la entrega del premio, ¿qué supone su concesión, dada su importancia en el mundo académico?

-La Cátedra Humboldt supone el reconocimiento, que me halaga, a una trayectoria sostenida durante los últimos cuarenta años, desde que acabé el Bachillerato en la Universidad Laboral de Eibar, para cursar la carrera de Matemáticas en Leioa. Y viene de una institución del máximo prestigio internacional, la Fundación Alemana Alexander von Humboldt, proporcionando los recursos necesarios para continuar desarrollando nuestro trabajo de investigación de manera estable durante los próximos cinco años, con una financiación importante de 3,5 millones de euros, además de los propios que conlleva la Cátedra que ocuparé en la Universidad Friedrich-Alexander -niversität (FAU) de Erlangen Nurenberg en Bavaria.

-¿Qué oportunidades se le abren en estos momentos?

-Tratándose de un entorno de fuerte tradición académica y científica y un nicho de innovación tecnológica, supondrá una oportunidad, no sólo de desarrollar nuevas matemáticas, sino de ponerlas en interacción con diversos agentes del tejido I+D+i en áreas tan importantes como las nuevas Tecnologías Médicas, o las Ciencias Sociales, cada vez más relevantes a la hora de abordar los importantísimos retos a los que se enfrenta Europa.

-Además desde Bilbao se posicionó en la élite de las matemáticas...

-Efectivamente, sobre la base de la exitosa experiencia en el lanzamiento del Centro Vasco de Matemática Aplicada (BCAM) que tuve oportunidad de poner en marcha en Bilbao en 2008, y que alcanzó rápidamente prestigio internacional, colocando a Bilbao en el mapa internacional de la élite matemática, se me plantea también el reto de impulsar un nuevo centro de investigación, en la vasta e importante área de la Ciencia de los Datos.

-¿Va a seguir manteniendo vínculos con la Universidad de Deusto?

-Confiamos que todo ello sea compatible con mantener nuestro vínculo actual con la Universidad de Deusto donde desde 2016 he tenido la fortuna de desarrollar nuestro proyecto Europeo 'DyCon: Control Dinámico', gracias al apoyo de su rector Jose María Guibert, también guipuzcoano, y con la Universidad Autónoma de Madrid.

-Teniendo en cuenta los recursos con que cuenta Euskadi, en el apartado de la investigación, ¿no se le podría haber retenido aquí, para seguir desarrollando sus investigaciones?

-Me hubiera gustado haber contado con el apoyo necesario de las instituciones vascas para poder seguir desarrollando nuestra actividad académica y científica y la vida de familia en Euskadi, una tierra con la que siempre me he sentido comprometido, como hijo que soy de la misma, pero las políticas de atracción y retención de talento que aquí se vienen desarrollando en los últimos años buscan otros perfiles.

-Cada vez es mayor el número de jóvenes vascos que van a investigar al extranjero.

-El mundo de la Ciencia es cada vez más global y Alemania ha considerado oportuno aprovechar la posibilidad de adoptar a otro vasco de Eibar. Sin duda no soy el primero pues en el perímetro de FAU es frecuente encontrarse con jóvenes vascos que acuden allí a continuar su formación, donde son muy bien valorados por su capacidad de trabajo, compromiso y rigor, y también con nuestros industriales, pues la colaboración Bavaria-Euskadi en ese ámbito tiene una tradición de décadas.

-Las áreas de investigación que está desarrollando son las relacionadas con la naturaleza.

-Esta cátedra podrá contribuir al desarrollo de nuevas matemáticas para comprender mejor la dinámica de la naturaleza, simularla mejor mediante computadoras y, en la medida de lo posible, diseñarla, controlarla y guiarla. Mis últimas investigaciones se han centrado en mejorar los modelos, simulaciones y control de los procesos derivados de la ingeniería en áreas como la aviación, las redes de influencia o el comportamiento social. Estos trabajos matemáticos se aplican en los procesos de predicción de fenómenos naturales como las mareas, que son cada vez más importantes en el estudio del cambio climático, las verificaciones de calidad de los modelos matemáticos y las imágenes.