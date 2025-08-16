Eneko Larrea, subcampeón de España en salto de altura con marca personal Alcanzó los 2,15 m, mejorando en un centímetro el registro que tenía desde febrero de 2024

El estadio municipal de Tarragona Natalia Rodríguez acogió el Campeonato de España Absoluto de Atletismo 2025, cita que reunió a los mejores atletas del país en una de las competiciones más exigentes del calendario nacional. Entre ellos destacó la actuación de Eneko Larrea Pérez, formado en la cantera del Club Deportivo Eibar y actualmente en las filas de la Real Sociedad, que se proclamó subcampeón de España en la especialidad de salto de altura.

Larrea firmó un concurso impecable, alcanzando los 2,15 metros, su mejor marca personal. Esta altura permitió al joven atleta colgarse una muy meritoria medalla de plata en un podio que se decidió por el número de intentos, ya que los tres primeros clasificados saltaron exactamente lo mismo: el oro fue para Álvaro Infante Cisneros (CAPEX), la plata para Larrea y el bronce para Pablo Martínez Torre (Atletismo Numantino). Cuarto, con idéntica marca, fue David González González (Image FDR), lo que demuestra el altísimo nivel y la igualdad que marcó la prueba.

El atleta, que proviene de una familia eibarresa con una lrga tradición deportista, inició el concurso superando 2,01 m, 2,06 m y 2,09 m en su primer intento, mostrando solidez y confianza. En 2,12 m necesitó dos intentos para pasar el listón, y repitió la fórmula en 2,15 m, donde aseguró la plata y un nuevo récord personal, mejorando en un centímetro el registro que tenía desde febrero de 2024, cuando en Ourense fue bronce en el Campeonato de España en pista cubierta.

En 2020 ganó el oro

La progresión de Eneko Larrea no es fruto de la casualidad. Con apenas 22 años, el saltador ya sabe lo que es brillar en grandes citas: en 2020 se proclamó campeón de España sub-18 tanto al aire libre (también en Tarragona) como en pista cubierta en Valencia mientras competía en representación del Club Deportivo Eibar. Desde entonces, ha ido dando pasos firmes hacia la élite nacional, compaginando entrenamientos de alta exigencia con competiciones en las que ha demostrado carácter y madurez competitiva.

Aunque su presente deportivo se desarrolla con la Real Sociedad, Larrea mantiene un vínculo especial con el club deportivo armero, con el que dio sus primeros saltos y donde sigue participando en actividades y entrenamientos siempre que su calendario se lo permite. Su medalla de plata en Tarragona es, además de un éxito personal, un orgullo para el atletismo eibarrés, que ve cómo uno de sus talentos crece y se consolida entre los mejores de España.

Este subcampeonato absoluto y la nueva marca personal confirman que Larrea está preparado para seguir luchando por títulos y, quién sabe, para dar el salto a competiciones internacionales en los próximos años. El futuro, para el joven saltador, parece tan alto como las alturas que ya es capaz de superar.