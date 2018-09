El Somos encajó una inesperada derrota en su estreno en la pista del Romo Fernando. / MORQUECHO DV EIBAR. Martes, 25 septiembre 2018, 00:23

Equipos del Eibar Eskubaloia han iniciado la temporada, no todos, pero sí un número considerable, mientras que otros se hallan aún en pretemporada. El primer equipo sénior masculino, el Somos Eibar, no pudo teneor peor debut ante el Romo, un equipo, a priori, más débil aunque sí de la liga particular de los entrenados por Fernando Fernández. Los armeros cayeron en la pista de Gobela (Getxo) por 25-21, un guarismo sorpresa sobre todo después de haber derrota en Copa de Euskadi a los vizcaínos en pretemporada en el que el conjunto armero se mostró más potente. Las expectativas generadas dieron paso a la decepción, ha sido un inicio inesperado.

Los nervios, precipitación y ganas de iniciar la temporada con victoria hicieron que el equipo se atascara y se fuera al descanso con un paupérrimo 10-4. En la segunda parte, funcionando a rachas, se intentó acortar distancias, pero no tocaba la remontada, todo fue en contra para firmar el primer tropiezo de la temporada. Ya lo advertía el técnico Fernando Fernández que la liga sería dura, pues, a tenor de este resultado hay que asumir que así será.

Cantera

Victorias de los equipo juveniles masculino y femenino y de los cadetes Tekniker chicos y Muelles Zaldua chicas. Dos equipos, los cadetes, para competir por volver a Liga Vasca. Derrota del Cadete B masculino Arregui en Zarautz.