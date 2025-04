El emprendedor Nacho Prado cumple su sueño de montar el 'Komedia Fest'

La pasión, la perseverancia y el humor se han unido para dar forma a uno de los proyectos culturales más prometedores del panorama vasco. El ... sevillano, Nacho Prado, residente en Eibar desde hace tres años, y galardonado con el Premio del Público en el concurso On Ekin, pondrá en marcha el 16 de mayo un original espectáculo, Komedia Fest, un festival dedicado al humor que aspira a convertirse en referente en el norte de la península. «La idea es consolidar el Festival. y Eibar está en el centro de Euskadi, y en el norte de la península. Aquí hay muy pocos festivales de este tipo. Ya tenemos cerrados a los artistas para esta primera edición, en la que vamos a aprender de cara a mejorarlo año a año. Para la primera función tenemos vendidas 400 entradas de 500 », explicaba el consultor de comunicación y eventos, Nacho Prado con entusiasmo.

El punto de partida

Komedia Fest contará con la actuación especial del carismático Alex O'Doherty, uno de los rostros más populares del humor estatal. Prado lo tiene claro «será como dar el pistoletazo de salida». El mismo viernes, día 16, por la mañana se dará cuenta de toda la programación del Komedia Fest. Las entradas pueden adquirirse en la web de Komedia Fest. Este acto no será solo una presentación, sino el punto de partida de una iniciativa que, según su impulsor, quiere crecer paso a paso, de la mano del público y con el respaldo de instituciones culturales. Detrás del proyecto, hay mucho más que risas. Prado reconoce el esfuerzo titánico que supone levantar un festival desde cero. «La primera vez cuesta mucho, pero estoy seguro que las próximas funciones costará menos. Organizar este tipo de festivales es muy complicado, y son necesarias ayudas. El festival continuará, desde septiembre hasta noviembre. Estamos contentos con la respuesta para la primera función».

El objetivo de sus promotores es consolidar el evento con la organización de este festival todos los años

Aún así, no duda: el humor es más que entretenimiento. «Había trabajado ocho años en Madrid y cuando me vine a vivir a Eibar fui madurando este proyecto de poner en marcha este festival de comedia». El Komedia Fest llega con vocación de quedarse. No sólo como espacio para disfrutar de monólogos, actuaciones o risas compartidas, sino como motor cultural en una zona que, hasta ahora, no contaba con un evento de estas características. «Vamos a aprender en esta primera edición, pero el objetivo es afianzarlo año a año», afirma Prado. El caso es que este consultor de comunicación ha demostrado que con pasión, creatividad y trabajo, los sueños pueden hacerse realidad... y que la risa, además de contagiosa, puede ser el inicio de algo grande. Hay ideas que pueden parecer utópicas, pero también es cierto el refrán que reza aquello de que «el que la sigue la consigue», señala.