Las armeras fueron superiores pero se marcharon sin goles en su tercer partido amistoso. SD EIBAR

Empate sin goles ante el Oviedo en la tercera prueba del Eibar

El conjunto dirigido por Iñaki Goikoetxea no pudo superar la portería de las ovetenses en un duelo en el que las armeras fueron superiores a su rival

Marcos Rodríguez

EIBAR.

Viernes, 8 de agosto 2025, 20:50

El primer equipo femenino sigue afinando su preparación para el debut liguero del próximo 31 de agosto ante el Sevilla. En su tercer amistoso de pretemporada, disputado el miércoles en tierras cántabras ante el Real Oviedo, el conjunto armero firmó un empate sin goles en un encuentro en el que fueron superiores y merecieron más.

El técnico, Iñaki Goikoetxea, apostó por un once inicial formado por Astralaga, Garazi, Patri Ojeda, Altonaga, Elena Valej, Iara, Carmen, Mireia, Uranga, Moreno y Guezala. El equipo salió enchufado y dominó los primeros compases, presionando alto y llevando el peso del juego. Aunque el Oviedo fue igualando fuerzas con el paso de los minutos, el Eibar jugó casi toda la primera parte en campo contrario.

La ocasión más clara llegó cerca del minuto 25, cuando Elena Valej conectó un disparo que rebotó en una defensora y que acabó en los pies de Gara. El chute de la delantera se marchó rozando el larguero. Sin más sobresaltos, el partido llegó al descanso con el 0-0 en el marcador.

Tras la reanudación, Goiko movió el banquillo: Carla, Camino, Alimata Belem, Amaia Iribarren y Nati Cano entraron por Gara, Altonaga, Elena Valej, Mireia y Carmen. Los cambios revitalizaron al equipo, que ganó en intensidad y siguió buscando el gol con insistencia, aunque sin la precisión necesaria.

El Eibar acumuló posesión, llegadas y sensación de peligro, pero a pesar de que las armeras siguieron apretando hasta el final, el marcador no se movió.

