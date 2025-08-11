Empate y derrota en el triangular de Lakuntza ante Real Sociedad y Osasuna

SD EibarEmpate y derrota en el triangular de Lakuntza ante Real Sociedad y Osasuna
Eibar
Lunes, 11 de agosto 2025, 20:46
El primer equipo femenino del Eibar completó el sábado un nuevo test de pretemporada disputando un triangular en Lakuntza frente a la Real Sociedad ... y Osasuna. Dos partidos de 45 minutos que sirvieron para seguir afinando mecanismos antes del inicio liguero, y que dejaron un empate y una derrota por la mínima en el balance del día.
En el primer choque, ante la Real Sociedad, las de Iñaki Goikoetxea salieron con las ideas claras y más acierto que en amistosos anteriores. El plan de las armeras fue impedir que la Real progresara con el balón y aprovechar cualquier opción en segundas jugadas. Sara Martín y Laura Camino protagonizaron las llegadas más peligrosas, junto con dos internadas de Gara que rozaron el área rival. La igualdad fue la nota dominante, y cuando las donostiarras se acercaron con peligro, Astralaga respondió con dos buenas paradas para sellar el 0-0 final.
En el segundo encuentro, frente a Osasuna, Goikoetxea dio minutos a jugadoras menos habituales y probó nuevas variantes, lo que provocó un inicio más irregular. El partido se mantuvo sin ocasiones claras hasta que un penalti favorable a Osasuna rompió el equilibrio. Las armeras buscaron el empate en los últimos minutos, con varias llegadas peligrosas, pero el marcador no se movió.
