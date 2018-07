La ejecución de inversiones levanta debate en el Pleno

Mientras que EAJ-PNV considera «preocupante» el bajo nivel de ejecución presupuestaria del Ayuntamiento, tras debatirse en el Pleno la Cuenta General del ejercicio presupuestario de 2017, el PSE alega que entre lo ejecutado y comprometido el nivel de inversión realizado es «muy alto». Para el PNV, «tenemos la responsabilidad de invertir con la vista puesta en el futuro», considera la edil de hacienda del PNV, Elena Ibáñez. Sin embargo, para el PSE, «los proyectos comienzan en el año y finalizan fuera del año en curso». Por su parte, el alcalde, Miguel de los Toyos, contestó diciendo que «hay que diferenciar las inversiones ejecutadas y las comprometidas. Lo más importante es que tenemos comprometidos un alto número de proyectos que posibilitaron tener en el pasado mes de junio un 80 % de las inversiones ejecutadas» En ese contexto, Ibañez, del PNV, cuestiona «cómo es posible no llegar a ejecutar el 35% de las inversiones en 2017 y tomarse ahora la licencia de plantear modificaciones de crédito por 1,3 millones de euros». Según la edil nacionalista, «este gobierno no ha demostrado tener la capacidad necesaria para gestionar las inversiones que pretende. Hemos oído hasta la saciedad que el Departamento de Obras no daba abasto para cumplir con los compromisos adquiridos». Así las cosas, la concejal del PNV sospecha que se trata de vaciar las arcas para el futuro. «Ese modo de actuar no es propio de un buen gobierno», considera. Desde las filas del PNV se apunta que «todos estos años hemos asistido al músculo que la institución nos enseñaba. Ha podido afrontar retos de futuro sin problemas económicos, pero lo que ha fallado han sido ideas y ganas de trabajar. ¿Qué retos de futuro hemos afrontado? Algo no funciona cuando nadie es capaz de ver ningún gran logro en los últimos años», expone Ibañez. También expuso que «tenemos un presente preocupante, que requiere decisiones valientes, con una tasa de paro preocupante , deficiencias de ciudad en configuración urbana, accesibilidad, movilidad, degradación, envejecimiento de la población... No nos podemos permitir reducir el nivel de ejecución de inversiones. En 2016 fue del 50% y ahora no llega al 35%».