Einer Rodríguez retrata la historia del Hogar de Unzaga con 27 fotografías El fotógrafo Einer Rodríguez ha retratado a los directivos del Centro Social Untzaga, eje principal de su exposición. / MIKEL ASKASIBAR Se trata de la sexta muestra del fotógrafo peruano en esta sala, donde antes mostró panorámicas de la geografía vasca Expone imágenes de sus directivos y presidentes en el 20 aniversario del centro ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Miércoles, 27 marzo 2019, 00:16

La sala de exposiciones del Centro Social Untzaga es el lugar en el que el fotógrafo Einer Rodríguez Ponce ha dado a conocer sus trabajos y carrera. Si la primera vez que le conocimos ya nos sorprendió con su declaración, en la que decía que «el fotógrafo de Eibar era muy humilde para el alto nivel que tenía», eso mismo cabría aplicarse a él. En su nueva muestra recoge retratos de eibarreses que se han caracterizado por trabajar de forma voluntaria en favor del hogar de Untzaga. En el 20 aniversario de este centro social recibió Einer el encargo de dedicar una muestra a las personas que habían compuesto las juntas directivas de esta entidad, «con la única diferencia de que los retratos de los presidentes tuvieran un mayor tamaño que los de los vocales», decía Einer.

En este sentido, valoraba el fotógrafo su deseo de realizar un trabajo relacionado con nuestra ciudad. «Quería hacer algo referente a Eibar. Y el Centro Social Untzaga es una institución importante con mucha gente mayor asociada, aunque todo tenía que estar centrado en los que formaron parte de la directiva, a lo largo de 20 años de existencia».

Exposición De Einer Rodríguez, en el Centro Social Unzaga, en el 20 aniversario de esta entidad, con retratos de personas vinculadas a dicho centro. Duración Hasta el día 7 de abril, en horario de 19.15 a 21.15 horas en días laborables y de 12.00 a 14.00 el sábado y el domingo.

En su exposición ha dejado a un lado las panorámicas de ciudades y paisajes de la geografía vasca, que le han dado fama por su belleza, y se ha centrado en la figura humana. Félix Elkoroiribe, presidente del Centro Social, señala que «esos retratos expuestos marcan la historia del hogar del jubilado». De hecho, el día de la apertura, en sí, las emociones se encendieron al comprobar el trabajo que habían realizado muchos directivos vivos y los que también nos han dejado. Esta relación forjada, anteriormente, entre Einer y el hogar ha llevado a montar esta muestra de aniversario.

«Mucho talento en Eibar»

Así, Einer ha recogido 27 imágenes de los directivos vivos y fallecidos. Estos últimos han recibido una restauración de sus fotos, presentándolos en blanco y negro. «De las 27, un total de 19 fueron tomadas en mi tienda y 8 me han traído las fotos para restaurarlas y digitalizarlas», decía Einer, que admitía que «las fotografías tenían un aire a pintura, pero en soporte fotográfico, con su fondo y color».

En esta dirección, apreciaba que «se muestran las personas tal como son, sin protocolo de trajes, todas de medio cuerpo hacia arriba. Igual sonríen mucho por la presencia de la cámara, pero el objetivo ha sido tratar de mostrar tal como es cada una».

Esta es la sexta muestra de Einer en el Centro Social de Untzaga. Las anteriores dos habían sido panorámicas vascas, otra de restauración, una de calles de Eibar, y otra de fotodiseño en donde se mostraban imágenes digitales para decoración.

Einer desarrolló estudios de arquitectura antes de recalar en Eibar. Eso ha hecho que su fotografía se oriente hacia los entornos urbanos, aunque también ha realizado un intenso trabajo de paisaje natural. «Creo que los conocimientos de arquitectura son importantes en mi caso, a la hora de componer las imágenes y provocar una sensación al espectador. Esto me ha llevado a realizar muchos encargos relacionados con la decoración».

Siempre tiene buenas palabras hacia los fotógrafos. «En Eibar y alrededores hay muy buenos fotógrafos, con mucho talento. Lo podemos ver en la muestra de Juan Antonio Palacios, en el Topaleku, y en las muestras de los miembros del Club Deportivo», apunta Einer.

Finalmente, habla de la situación actual de la fotografía tratándose de una persona que llegó del Perú y que ha instalado su tienda de fotografía en Eibar. «Comercialmenre el mercado es muy difícil. Me he dedicado al reportaje social, pero gran parte mi labor está relacionada con el ámbito audiovisual. No me centro en una única faceta sino que diversifico mucho. Muchos establecimiento me han pedido que decore sus hoteles, portales, bares... y me produce una gran satisfacción que te digan que han visto tus fotografías y que valoren todo ello».