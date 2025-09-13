Eibartarrak presenta su plantilla para su vuelta a la Regional Preferente El equipo eibarrés estrenará la nueva temporada el próximo fin de semana en Unbe ante el Zumaiako

Eibartarrak Fútbol Taldea ya tiene definida la plantilla con la que competirá esta temporada 2025/26 en la Regional Preferente. El club ha presentado de forma oficial a los jugadores que defenderán la camiseta blanquinegra en un curso en el que el objetivo pasa por consolidarse en la categoría y competir al máximo nivel.

El estreno liguero llegará el próximo fin de semana, cuando los eibartarras reciban en Unbe al Zumaiako, un rival de peso y exigente que pondrá a prueba desde el primer día el potencial de los de casa.

La plantilla está compuesta por 23 futbolistas, entre los que destacan nombres como Yerai Martínez, Esmael Ourdi, Pablo Santiago, Josu Trueba, Mikel Blázquez o Unai Egaña, además de jóvenes con proyección como Julen Baroja, Aimar Cristobal o Haritz Robles. El bloque lo completan jugadores experimentados como Julen Maguregi, Josu Fernández o Jon Osa.

El banquillo estará dirigido por Iñaki Osa como entrenador principal, acompañado por Eneko Rivero en la función de segundo técnico. El delegado del equipo será Markel Garitaonandia, encargado de dar soporte en el día a día de la plantilla.

Con un grupo equilibrado y motivado, el Eibartarrak afronta una temporada ilusionante en la que espera contar con el apoyo de la afición eibarresa desde el primer partido. La cita inaugural ante el Zumaiako será, sin duda, una primera gran prueba para medir las aspiraciones del conjunto local.