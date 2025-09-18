Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eibartarrak anuncia tres fichajes antes de su debut mañana en Preferente

M. R.

Eibar.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:11

Eibartarrak sigue dando pasos firmes en su preparación para la nueva temporada en Regional Preferente. A tan solo dos días de su estreno liguero, el club eibarrés hizo oficial ayer la incorporación de tres nuevos futbolistas que apuntalarán distintas líneas del equipo.

El primero en llegar es Yerai Martínez, guardameta que reforzará la portería y que aportará seguridad bajo palos. También se suma al proyecto Julen Álvarez, lateral izquierdo con recorrido y proyección ofensiva que dará mayor solidez a la defensa. La tercera incorporación es Aimar Cristobal, centrocampista llamado a aportar frescura en la medular, reforzando así la sala de máquinas del equipo.

Con estas incorporaciones, el Eibartarrak completa una plantilla equilibrada con la que pretende cumplir sus metas. El equipo debutará mañana a las 16.00 horas en Unbe, donde recibirá al Zumaiako en un choque exigente que marcará el inicio de la nueva temporada 2025/26.

La afición del club tendrá la oportunidad de ver en acción a los nuevos fichajes desde el primer partido, en un duelo que servirá como carta de presentación de un Eibartarrak cargado de ilusión.

