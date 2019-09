La eibarresa Nerea Gómez protagoniza la obra 'La Nere' La eibarresa Nerea Gómez es 'La Nere' en la obra Dando el Cante que se representa mañana en el Coliseo Formada en el grupo de teatro eibarrés Narruzko Zezena ha protagonizado múltiples montajes y cortometrajes Se trata de un monólogo cómico y ágil que se escenifica mañana (20.30 horas) en el Coliseo A.E. EIBAR. Viernes, 27 septiembre 2019, 09:48

Seguro que más de una vez nos han dado ganas de 'dar el cante' subiéndonos a una silla cantando de alegría. No obstante, si todavía no le hemos hecho podemos ver cómo, 'La Nere' se encarga de hacerlo por nosotros.

'La Nere' es la eibarresa Nerea Gómez, que protagoniza ese papel en 'Dando el Cante'. La obra puede verse, mañana, en el Coliseo a las 20.30 horas. Se trata de un monólogo cómico y ágil y con un surtido variado de canciones. La dirección corre a cargo de Elisa Niño y el texto es de Iker Vesga.

En sí, se trata de una historia tan real como la vida misma y que consigue enamorar al espectador a base de verdades y risas. Y es que después de tanto postureo, después de tanto aparentar que todo nos va fenomenal en las redes sociales, se vuelve fácil apreciar lo real, aquellas cosas que se pueden tocar.

Gómez se formó en el grupo de teatro eibarrés Narruzko Zezen y ha realizado una esplenderosa carrera trabajando en numerosos montajes, así como en cortometrajes.

Ahora vuelve a Eibar, en el papel de una aspirante a cantante que incluso ha probado suerte en los castings de programas como Operación Triunfo.

Ejemplo de superación

Tras horas de espera guitarra en mano se sienta para poder deslumbrar a un duro jurado, el público, con lo que es capaz de hacer. Así, 'La Nere' narra también sus peripecias en el mundo del arte, recuerda su pasado, despliega sus pasiones y vislumbra su futuro.

Todo ello mediante un humor irónico y situaciones reconocibles por cualquier espectador. Pese a todo ello, no hay quien la pare. Aunque no es la nueva Amaia de España, todo vale para ella y llega a decir «¡que me quiten lo bailao!».

Por ello, 'Dando el Cante' trata sobre la necesidad de dedicarse a lo que a uno le apasiona, sobre las ganas de cumplir un sueño y de la enorme dificultad de ganarse la vida con una profesión artística.

En sí la obra transcurre dando un ejemplo desuperación. Igualmente, a través de dicho monólogo iremos conociendo todo tipo de vicisitudes con una característica común, su valentía y su gran sentido del humor.

En sí, todo ello bajo un universo musical muy particular, con sus luces y sus sombras, pero siempre de frente y con ganas. Un mundo sin dobleces, sin doble cara y sobre todo, con bolsas de patatas, en un papel sumamente chistoso y agradable para ver a una actriz que lo da todo en el escenario para interpretar esta obra.