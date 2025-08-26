El eibarrés Unai Echeverría es el único vasco en la convocatoria de España Sub-15

M. R. Eibar. Martes, 26 de agosto 2025, 20:17 Comenta Compartir

La selección española Sub-15 ha hecho pública la lista de jugadores convocados para la concentración que se celebrará hasta mañana, día 28, en Alfaz del Pi (Alicante), y entre los 26 futbolistas seleccionados aparece un nombre eibarrés: Unai Echeverría. El central del Athletic Club es, además, el único representante vasco en esta llamada.

Nacido en Eibar en febrero de 2011, Echeverría comenzó a jugar a fútbol con apenas siete años en el Ermua Blues. Su talento pronto llamó la atención y, tras superar las pruebas de acceso, se incorporó a Lezama en categoría alevín. Desde entonces, ha ido creciendo dentro de la cantera rojiblanca hasta disputar la pasada campaña en el Cadete B (División de Honor). Pese a ser de la generación de 2011, compite habitualmente con jugadores un año mayores (2010) en la Liga Vasca cadete.

Con 1,80 metros de altura y tan solo 14 años, Echeverría destaca por su solidez defensiva y liderazgo. No en vano, ha participado en todas las convocatorias de la selección de Euskadi y ejerce como capitán del combinado autonómico.

El seleccionador Hernán Pérez ha reunido en esta primera concentración a jóvenes futbolistas que ya siguen de cerca los técnicos nacionales. En la lista, además del Athletic, figuran jugadores de clubes como Villarreal (5), Real Madrid (4), Atlético de Madrid, Espanyol, Betis y Celta (2), Valencia, Deportivo y el Anderlecht.

Para el joven eibarrés, esta convocatoria supone un nuevo paso en una trayectoria marcada hasta ahora por el esfuerzo y la constancia, con el sueño de consolidarse en la élite del fútbol.