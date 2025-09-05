Un eibarrés y dos exjugadores del club armero, claves en el éxito de la selección española

La selección española de fútbol cuenta en esta fase de clasificación para el Mundial 2026 con un marcado sabor armero. En la lista de Luis de la Fuente figuran dos exjugadores del Eibar, Marc Cucurella y Aleix García, además de Mikel Oyarzabal, nacido en la calle Juan Guisasola.

Por un lado, Cucurella vistió la camiseta azulgrana en la temporada 2018/19. El lateral zurdo, que llegó cedido del filial del Barcelona, tuvo un destacado papel en el club armero, llegando a anotar dos goles y repartiendo dos asistencias, pero tras una única campaña se marcho al Getafe.

Por otro lado, Aleix García jugó en el Eibar desde enero hasta junio de 2021. Pese a que no llegó a tener un gran protagonismo en Eibar se ha consolidado en la élite y ahora aporta su calidad a la Selección.

De estos tres, en el partido ante Bulgaria tan solo jugaron Oyarzabal y Cucurella, y ambos dejaron su sello al anotar dos de los tres goles de la Roja.

Con la presencia de estos futbolistas en la selección Eibar vuelve a ponerse en el foco, y esta plantilla está llamada a dar muchas alegrías en el mundial.