Eibar–Andorra: una cita exigente en Ipurua

El Eibar afronta este lunes, desde las 20.30 horas, su segundo partido en Ipurua en esta temporada en Segunda División. Lo hará con ... la mirada puesta en volver a puntuar tras varapalo sufrido el pasado lunes en Huesca, cuando un gol en el descuento dejó a los armeros sin premio en un encuentro que habían tenido bajo control durante gran parte de la segunda mitad.

El balance tras las tres primeras jornadas deja al equipo con cuatro puntos de nueve posibles, un botín que podría haber sido mayor a tenor de las sensaciones ofrecidas. El debut liguero en La Rosaleda, saldado con un empate ante el Málaga, fue un primer examen superado con nota en un escenario exigente. La goleada en Ipurua frente al Granada confirmó el potencial ofensivo de los de Beñat San José, que además mostraron una solidez defensiva incuestionable. El traspié en El Alcoraz, sin embargo, obliga a dar un paso más en regularidad para convertir el buen juego en resultados sólidos que permitan escalar en la clasificación.

El Andorra, por su parte, llega a la cita con la moral disparada. El conjunto del Principado ha firmado un arranque notable y suma siete puntos, después de encadenar dos victorias consecutivas que le han aupado a la parte alta de la tabla. Los de Ibai Gomez se han mostrado fieles a su estilo de posesión y toques rápidos, con un bloque joven, dinámico y con mucho descaro en ataque. Un rival, en definitiva, que exigirá máxima concentración a los armeros para imponer el ritmo del partido desde el inicio.

El choque en Ipurua se presenta, además, como un interesante duelo de estilos. El Eibar, con su presión alta y la intensidad como señas de identidad, buscará imponerse al juego asociativo del Andorra. El objetivo de los azulgranas será repetir el guion visto ante el Granada: solidez atrás, control en la medular y eficacia en los metros finales. Para ello será importante el regreso de Jon Bautista, que ha regresado a los entrenamientos y que podría tener minutos mañana.

La afición de Ipurua volverá a ser un factor clave. La goleada frente al Granada dejó un gran sabor de boca en el estreno en casa, y la hinchada armera espera vivir una nueva tarde de comunión con el equipo. La cita contra el Andorra será también una oportunidad para medir la fortaleza del feudo eibarrés, un aspecto que puede resultar decisivo a lo largo de la temporada en un campeonato tan difícil e igualado.

Con la clasificación aún en pañales, los tres puntos en juego tienen un valor doble: permiten a los armeros mantenerse en la pelea con la zona alta y, al mismo tiempo, frenan la buena dinámica de un rival directo. La plantilla es consciente de la importancia de hacerse fuerte en casa y de que cada detalle cuenta en un curso largo y exigente.

Este lunes, a partir de las 20.30 horas, Ipurua volverá a vestirse de gala para recibir a un Andorra que llega lanzado. El reto es claro: transformar las buenas sensaciones en puntos y encontrar una buena dinámica.