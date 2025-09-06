Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ipurua será el escenario en el que se enfrentarán el Eibar y el Andorra este lunes a partir de las 20.30 horas. FÉLIX MORQUECHO

Fútbol

Eibar–Andorra: una cita exigente en Ipurua

Los armeros reciben este lunes al conjunto tricolor con el objetivo de volver a sumar tras un inicio de liga prometedor pero irregular

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:52

El Eibar afronta este lunes, desde las 20.30 horas, su segundo partido en Ipurua en esta temporada en Segunda División. Lo hará con ... la mirada puesta en volver a puntuar tras varapalo sufrido el pasado lunes en Huesca, cuando un gol en el descuento dejó a los armeros sin premio en un encuentro que habían tenido bajo control durante gran parte de la segunda mitad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  2. 2 La casa más cara a la venta en Euskadi: vistas al mar y rodeada de naturaleza
  3. 3 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  4. 4

    El aumento de viajeros satura la estación de buses de Donostia a los 10 años de su apertura
  5. 5

    ZETAK o cuando los mitos vascos bajaron a la arena
  6. 6 Fallece el motorista que resultó herido grave hace una semana después de chocar con un coche en Deba
  7. 7

    70 presos y dos sanitarias denuncian falta de salubridad y espacio en la cárcel de Donostia
  8. 8 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales
  9. 9

    Un año para el nuevo Topo, cuatro para el TAV y cinco para el intercambiador de Riberas
  10. 10 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Eibar–Andorra: una cita exigente en Ipurua

Eibar–Andorra: una cita exigente en Ipurua