Abrazos y sonrisas en la celebración del Eibar tras la agónica victoria ante el Albacete, reflejo de la importancia del resultado. FÉLIX MORQUECHO

Eibar

El Eibar vuelve a tomar aire en la tabla

Después de seis jornadas sin ganar, los de Beñat San José sumaron tres puntos vitales ante el Albacete y ya se centran en la visita a Gijón

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:37

Comenta

El Eibar vuelve a respirar. Después de seis jornadas sin conocer la victoria, el conjunto armero logró el sábado un triunfo tan agónico como ... vital frente al Albacete en Ipurua por 3-2. Una remontada a base de corazón y caracter que ha devuelto al equipo de Beñat San José al camino de la esperanza. Más allá de los tres puntos, el resultado ha supuesto un bálsamo en un momento crítico de la temporada. El Eibar arrancó la jornada en la decimoctava posición, a solo un punto y un puesto por encima del descenso, pero con esta victoria ha conseguido escalar seis puestos hasta situarse duodécimo, en una clasificación donde apenas dos puntos separan a una decena de equipos. Una muestra de lo comprimida que está la Segunda División y del trabajo que cuesta sumar cada punto.

