El Eibar vuelve a tomar aire en la tabla

El Eibar vuelve a respirar. Después de seis jornadas sin conocer la victoria, el conjunto armero logró el sábado un triunfo tan agónico como ... vital frente al Albacete en Ipurua por 3-2. Una remontada a base de corazón y caracter que ha devuelto al equipo de Beñat San José al camino de la esperanza. Más allá de los tres puntos, el resultado ha supuesto un bálsamo en un momento crítico de la temporada. El Eibar arrancó la jornada en la decimoctava posición, a solo un punto y un puesto por encima del descenso, pero con esta victoria ha conseguido escalar seis puestos hasta situarse duodécimo, en una clasificación donde apenas dos puntos separan a una decena de equipos. Una muestra de lo comprimida que está la Segunda División y del trabajo que cuesta sumar cada punto.

El choque ante el Albacete no fue apto para corazones frágiles. En apenas un minuto de juego, el conjunto manchego silenció Ipurua con un gol a balón parado que puso cuesta arriba el partido. Sin embargo, el Eibar se rehizo desde la fe y la insistencia. Los de San José, con Cubero de regreso en el lateral tras recuperarse de su lesión y con un once ofensivo liderado por Martón y Bautista, reaccionaron con empuje y ocasiones. El descanso llegó con desventaja, pero la segunda parte fue completamente distinta.

El Eibar salió con un tono superior, empujado por su afición y por un Martón desatado. Primero forzó un penalti que él mismo convirtió para poner el empate y, cuando el partido parecía escaparse de nuevo tras el 1-2 de Jefté, volvió a aparecer para marcar el 2-2 con un derechazo cruzado al límite del fuera de juego. Ipurua rugió, consciente de que su equipo volvía a ser el de siempre: valiente, intenso y decidido. Y el premio definitivo llegó en el tramo final, cuando un disparo de Martón tocó en la mano de un defensa. Corpas asumió la responsabilidad desde los once metros y no falló. Su gol desató la euforia en una grada que volvió a empujar a los suyos hasta el pitido final.

El triunfo, además de mantener la imbatibilidad en Ipurua, consolida el fortín armero como el principal sustento del equipo en este arranque de campaña. En casa, el Eibar tiene números de líder, ya que de los 16 puntos que suma 15 se han logrado en casa, donde el equipo ha mostrado su mejor versión y donde la afición ha vuelto a ser el motor que sostiene al conjunto. Casi 4.000 gargantas vibraron en una tarde en la que se sintió el vínculo entre grada y césped.

Semana de entrenamientos

La semana de preparación contará con cuatro sesiones de entrenamiento en Areitio. Tras descansar este lunes y martes, el equipo retomará la actividad el miércoles a las 11.00 horas con una sesión a puerta abierta, mientras que las del jueves, viernes y sábado se desarrollarán a la misma hora pero a puerta cerrada, antes del desplazamiento a tierras asturianas para afrontar el siguiente reto en esta liga tan apretada.

Con este triunfo, el Eibar gana aire, confianza y tiempo para seguir creciendo. La semana servirá para trabajar con más calma, pero sin margen para relajaciones, ya que el calendario no da tregua. Este domingo, día 16, los armeros viajarán a Gijón para medirse al Sporting en El Molinón a partir de las 16.15 horas. Un reto exigente ante un rival de la zona media-alta, pero también una oportunidad para que el equipo confirme que la remontada ante el Albacete no fue un espejismo, sino el punto de inflexión que necesitaba para reencontrarse con su mejor versión.