La afición armera que acompañó al equipo en Haro. SD EIBAR

Eibar

El Eibar visitará al Pontevedra en la segunda ronda de la Copa del Rey

El conjunto armero se jugará el pase de esta nueva ronda entre el 2 y el 4 de diciembre en el Municipal de Pasarón

Marcos Rodríguez

Eibar

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:31

El Eibar ya conoce su siguiente reto copero. Tras superar con solvencia al Náxara en la primera ronda (2-4), el conjunto de Beñat ... San José se medirá al Pontevedra en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El duelo se disputará en el Estadio Municipal de Pasarón, entre los días 2 y 4 de diciembre.

