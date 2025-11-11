El Eibar visitará al Pontevedra en la segunda ronda de la Copa del Rey

El Eibar ya conoce su siguiente reto copero. Tras superar con solvencia al Náxara en la primera ronda (2-4), el conjunto de Beñat ... San José se medirá al Pontevedra en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El duelo se disputará en el Estadio Municipal de Pasarón, entre los días 2 y 4 de diciembre.

El conjunto armero, que debutó en la competición con una victoria en Haro, tratará de dar un nuevo paso adelante en un torneo que ilusiona especialmente al vestuario. Beñat San José ya dejó claro antes del estreno copero el deseo del equipo de «traer de nuevo la Copa del Rey a Ipurua», una meta que pasa por superar la exigente visita a Pasarón, uno de los escenarios más tradicionales del fútbol gallego.

El Pontevedra, dirigido por Rubén Domínguez, milita actualmente en el Grupo I de Primera RFEF y se ha mostrado como un equipo sólido y competitivo. Los gallegos afrontan la cita con la motivación de sorprender a un Eibar que no atraviesa su mejor momento en liga.

El cruce también tendrá un aroma histórico, ya que ambos clubes se reencontrarán quince años después de su último enfrentamiento oficial. En la temporada 2009/10, en la extinta Segunda División B, el Pontevedra se impuso por 1-0 en Pasarón. En total, vascos y gallegos se han medido en ocho ocasiones, con un balance favorable al Eibar de cuatro victorias, tres derrotas y un empate.

En esta segunda ronda participan 56 equipos pertenecientes a cinco categorías diferentes, y los emparejamientos se han configurado atendiendo a criterios de proximidad geográfica para facilitar los desplazamientos y la logística de los clubes.

El Eibar afronta este nuevo compromiso con el objetivo de prolongar su progresión en la Copa, una oportunidad para seguir creciendo y reforzando la moral del equipo.