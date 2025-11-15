Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El filial armero visita Las Gaunas en busca de volver a puntuar. SD EIBAR

El Eibar B visita a un Logroñés en horas bajas con la necesidad de puntuar

El filial armero se medirá a la UD Logroñés en Las Gaunas esta tarde a las 17.00 horas con el objetivo de sumar puntos

Marcos Rodríguez

Eibar.

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:16

El Eibar B afronta esta tarde, a partir de las 17.00 horas, una exigente salida a Las Gaunas para medirse a la Unión Deportiva Logroñés en la undécima jornada de la Segunda Federación. El primer filial armero viaja a tierras riojanas con la intención de reencontrarse con un resultado positivo después del duro 1-2 encajado en el tiempo añadido el pasado fin de semana en Areitio frente al Mutilvera, un golpe que frenó la buena dinámica que el equipo de Iñigo Pérez había logrado construir en las últimas semanas.

El duelo de esta tarde enfrenta a dos conjuntos que la temporada pasada pelearon en la parte alta de la tabla, pero que este curso todavía no han encontrado la regularidad deseada. El Eibar B se sitúa en la mitad baja de la clasificación y encara esta cita con el objetivo de sumar para alejarse de los puestos de descenso. Los armeros han mostrado capacidad competitiva en varios tramos del campeonato, pero los detalles en los últimos minutos han penalizado en exceso al equipo.

Enfrente estará un Logroñés que vive un momento también delicado. El conjunto riojano acumula varias derrotas en las últimas jornadas y llega después de caer en Las Planas ante el Sestao, también con un gol en el tiempo de descuento. Aunque los blanquirrojos comenzaron el curso con firmeza, su irregularidad reciente les ha hecho caer a la novena posición con 16 puntos, solo cinco más que el filial azulgrana. Además, su eliminación en la Copa del Rey ha aumentado la necesidad de reencontrarse con sensaciones y resultados.

El choque promete intensidad entre dos equipos necesitados y con urgencias similares. Para el Eibar B, puntuar en un escenario de la exigencia de Las Gaunas supondría un impulso en su lucha por estabilizarse en la categoría y recuperar la confianza perdida en el último suspiro del pasado fin de semana.

