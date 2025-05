El Eibar visita al colista con la oportunidad de ponerse sextas

Marcos Rodríguez EIBAR. Jueves, 1 de mayo 2025, 20:13 Comenta Compartir

El Eibar está ante una oportunidad de oro de asaltar la sexta posición este sábado en la vigesimoctava jornada de la Liga F.

El equipo femenino eibarrés está octavo con 35 puntos, los mismo que el Tenerife, sexto, y la Real Sociedad, séptimo. Es por ello que, si mañana a las 12.00 horas el Eibar gana al Valencia, el colista de la liga, el conjunto azulgrana tendría una gran ocasión de certificar su octava plaza y aprovechar posibles pinchazos de sus rivales para escalar un par de puestos más.

A diferencia del Eibar, que ha ido de menos a más en esta temporada y que está siendo una de las mayores revelaciones del campeonato, tanto el Tenerife como la Real Sociedad no pasan por su mejor momento.

Por un lado el conjunto tinerfeño afronta esta antepenúltima jornada liguera después de encadenar tres derrotas consecutivas. El Tenerife, dirigido por Eder Maestre, recibirá a un Betis que lucha por escapar de los puestos de descenso, lo que hace prever que no le pondrá las cosas nada fáciles. Además las isleñas han ganado una de sus nueve últimas jornadas, y no llegan en su mejor momento.

Peor todavía llega la Real, que no gana desde hace tres meses, en los que ha sumado tres puntos en once jornadas. Las txuri-urdin juegan a domicilio contra el Espanyol, décimo clasificado, por lo que no les será fácil ganar.

En mitad de estas rachas tan negativas de sus rivales el Eibar afronta su visita a Valencia en mitad de una racha de nueve jornadas seguidas puntuando a domicilio. Además en las siete últimas jornadas las jugadoras dirigidas por Yerai Martín han conseguido anotar cuatro victorias de forma consecutiva, dos empates y una sola derrota.

Gracias a estas cifras el Eibar ha roto su récord de puntos en una sola temporada. Los 35 que suma dejan atrás los 33 de la temporada 2020/21, y es una cifra que puede seguir creciendo en las tres jornadas que le quedan al curso actual.