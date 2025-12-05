Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
El primer filial armero afronta un duelo clave este sábado. GORKA ESTRADA

Eibar

El Eibar B visita al colista en un duelo directo por alejarse del descenso

El filial armero viaja a Basauri para enfrentarse al colista Basconia a las 16.30 en busca de encadenar victorias

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:24

Comenta

El Eibar B afronta este sábado, a partir de las 16.30 horas, una salida de enorme importancia en su pelea por asentarse en ... la Segunda Federación. El primer filial armero visita al Basconia en Artunduaga, en Basauri, en un encuentro correspondiente a la decimocuarta jornada que llega en un momento propicio para los de Iñigo Pérez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece el socio número 1 de la Real Sociedad
  2. 2 Esta es la nueva cafetería que ocupará el local del Tanger en San Sebastián
  3. 3

    Grandes clubes preguntan por Luka Sucic aunque todavía no hay negociaciones abiertas
  4. 4 Donostia recibe la visita de una familia especial
  5. 5

    Ernai derriba el último toro de Osborne del País Vasco
  6. 6

    El temporal abre tres boquetes en el muro de costa que empezaba a ser reparado en Ondarreta
  7. 7 La pareja que se jubiló a los 35 y 40 años y vive viajando: «Invertir es el único juego donde cuanto menos haces, más ganas»
  8. 8 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  9. 9 Estas son las cuatro marcas de chocolates navideños que desaconseja un nutricionista
  10. 10

    El Gobierno Vasco aplaude el pacto para atajar la multirreincidencia: «Uno de cada ocho detenidos ha delinquido más de una vez»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Eibar B visita al colista en un duelo directo por alejarse del descenso

El Eibar B visita al colista en un duelo directo por alejarse del descenso