El Eibar B visita al colista en un duelo directo por alejarse del descenso

El Eibar B afronta este sábado, a partir de las 16.30 horas, una salida de enorme importancia en su pelea por asentarse en ... la Segunda Federación. El primer filial armero visita al Basconia en Artunduaga, en Basauri, en un encuentro correspondiente a la decimocuarta jornada que llega en un momento propicio para los de Iñigo Pérez.

El Eibar B viaja con la moral reforzada tras su convincente victoria del pasado domingo en Areitio frente al Deportivo Aragón, un triunfo que confirmó las buenas sensaciones de las últimas semanas y que permitió al equipo estabilizarse en la undécima posición con 17 puntos. Sin embargo, la zona peligrosa sigue demasiado cerca: solo tres puntos separan al filial armero del descenso, lo que convierte cada jornada en un examen.

Puntuar en Basauri se presenta, por tanto, como una necesidad y, al mismo tiempo, como una oportunidad. El Basconia afronta la cita en una situación más delicada: colista con 8 puntos, nueve menos que los armeros, y con una única victoria en todo lo que va de temporada. Sus dificultades para sumar de tres han marcado un inicio de curso muy complicado para los vizcaínos.

Aun así, el encuentro no será sencillo. El Basconia llega tras enlazar dos empates consecutivos, síntomas de cierta mejoría y de que el equipo, pese a su posición, no ha dejado de competir. Para el filial armero el reto pasa por mantener el orden y la agresividad mostrada recientemente y ser eficaz en las áreas. Un resultado positivo permitiría a los armeros dar un paso importante hacia la permanencia, otorgando confianza y tranquilidad.