El Somos Eibar sumó el triunfo que buscaba frente al Dominicos Barruetabeña en el lanzamiento que dio tranquilidad. / MORQUECHO Los armeros ganaron 33-31 ante un rival directo por la permanencia

Grandísima jornada de los tres equipos sénior del Eibar Eskubaloia en el reinicio de la competición tras el parón navideño. El Somos en Ipurua, en una tarde de grandes emociones, con muchísimo público en un graderío que no paró de animar, se alzó con la victoria ante el Dominicos de Zaragoza por 33-31. Los maños se presentaban como un rival directo en la lucha por la permanencia. Fue un encuentro disputado, la mayor parte del tiempo los de Fernando Fernández fueron por delante en el marcador, aunque también hubo alternativas a favor de Dominicos. Se notó la vuelta de Eneko Garetxana que, a pesar de dejar su casillero en blanco, hizo trabajar a sus pivotes con grandes pases. Gisasola volvió a ser el jugador más resolutivo, pero, en general, cabe destacar una gran actuación ofensiva del equipo. Defensivamente hubo demasiadas lagunas, sobre todo porque no se supo sujetar al pivote maño. Aunque dio la sensación de que el resultado no peligraba, los últimos minutos la grada estuvo en vilo hasta que el gol final de Barruetabeña sentenció el encuentro.

Espectacular Haritza

Espectacular, no se puede titular de otra forma la contundente victoria 37-20 del Haritza en la Universidad Laboral frente al colíder CD Bidasoa. No hubo argumentos para los fronterizos frente al huracán de juego de los de Andoni Pérez y Josu Currás. Desde atrás con Arrieta y Jonai imponiendo su ley, el equipo fue un martillo al contraataque y muy resolutivo en el juego en estático. Suma, sigue y crece este gran grupo.

Triunfo del sénior femenino

No menos importante fue la victoria del sénior femenino ganando 27-22 a las alavesas del Corazonistas. Gran encuentro donde las de Itoiz no se dejaron sorprender, con Irune de Castro dando un recital de goles, 12 nada menos, y lo más importante, la vuelta a las canchas de Malen Aja, tras dejar atrás una lesión que la ha tenido apartada varias semanas de las canchas.