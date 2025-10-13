El Eibar B suma su segunda victoria en Areitio y sale de la zona de descenso

El Eibar B firmó su segunda victoria de la temporada tras imponerse al Ejea por 2-1 en Areitio el sábado en un encuentro ... en el que el filial volvió a mostrar su capacidad de reacción y su carácter competitivo. Los de Iñigo Pérez, que tuvieron que remontar un tanto inicial del conjunto zaragozano, sellaron el triunfo con un gol de Hugo García a dos minutos del final, fruto de la insistencia y del empuje colectivo.

El partido comenzó con dominio eibarrés, aunque el Ejea logró golpear primero en su primera llegada con peligro, al cuarto de hora de partido tras una acción embarullada dentro del área. El tanto no alteró el guion del encuentro: el filial respondió con insistencia y empuje, generando ocasiones claras para igualar. Asenjo rozó el empate con un disparo desde la frontal que salió rozando el poste, y poco después Ekaitz no logró aprovechar un balón suelto tras una acción a balón parado.

El premio al esfuerzo llegó antes del descanso. En el minuto 39 Endika cazó un balón en la frontal y batió al portero por bajo para establecer el 1-1. El Eibar B incluso pudo marcharse por delante al descanso, pero el guardameta visitante frustró una ocasión clara de Ekaitz en el añadido.

La segunda parte arrancó con menos ritmo, pero con el mismo guion: dominio del filial y resistencia del Ejea, cada vez más castigado por el desgaste físico. La entrada de Hugo García dio aire fresco al ataque armero, y a partir de la hora de juego el Eibar B comenzó a encerrar a su rival, encadenando varias ocasiones consecutivas dentro del área.

El Ejea intentó reaccionar, pero se topó con Ayala, que salvó el empate con una gran intervención en un mano a mano. A partir de ahí, el dominio eibarrés fue total. Zubiria lo intentó con una semivolea en el 76, preludio del desenlace. En el 88, una jugada por la banda derecha acabó con un centro de Zubi al corazón del área, donde Hugo García, llegando desde atrás, definió con precisión para firmar la remontada y desatar la euforia en Areitio.

Con este triunfo, el Eibar B sale del descenso y suma ya siete puntos en seis jornadas, confirmando su mejoría y el valor de Areitio como fortín.