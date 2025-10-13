Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Eibar

El Eibar B suma su segunda victoria en Areitio y sale de la zona de descenso

El filial tiró de carácter para remontar al Ejea con un gol de Hugo García en el minuto 88 de un duelo con dominio armero

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:28

Comenta

El Eibar B firmó su segunda victoria de la temporada tras imponerse al Ejea por 2-1 en Areitio el sábado en un encuentro ... en el que el filial volvió a mostrar su capacidad de reacción y su carácter competitivo. Los de Iñigo Pérez, que tuvieron que remontar un tanto inicial del conjunto zaragozano, sellaron el triunfo con un gol de Hugo García a dos minutos del final, fruto de la insistencia y del empuje colectivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La fugaz alegría de Aitor Etxeberria: descalificado tras ganar el 3 Playas con el dorsal de su hermano
  2. 2 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»
  3. 3

    En libertad los 19 detenidos tras los graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria
  4. 4 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  5. 5

    Gipuzkoa lanza al mercado el primer robot quirúrgico de columna fabricado en el Estado
  6. 6 Luis De la Fuente, contundente tras otro recital de Mikel Oyarzabal con España: «Está infravalorado, lo hace todo bien»
  7. 7

    Estefi Etxebeste, la harrijasotzaile descalza
  8. 8 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
  9. 9

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  10. 10

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Eibar B suma su segunda victoria en Areitio y sale de la zona de descenso