La enfermera de Pediatría, Laura Martín, y la matrona, Miren Agirregomezkora se encargan de la recogida de donaciones de leche materna. ECHALUCE

Eibar

Eibar se suma al Banco de Leche materna con la recogida en el ambulatorio

El centro de salud será referencia para Debabarrena, y tres mujeres, dos de Eibar, y una de Elgoibar son las primeras donantes

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:10

Comenta

El ambulatorio de Eibar se ha convertido en nuevo punto de recogida de leche materna de referencia para la comarca de Debabarrena, integrándose en la ... red del Banco de Leche de Euskadi.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

