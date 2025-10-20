Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Eibar y de la UD Las Palmas salieron al campo con una equipación rosa por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. SD EIBAR

Eibar

El Eibar sigue sin levantar cabeza a domicilio

Con la derrota por 3-1 frente a Las Palmas, los armeros suman cuatro derrotas seguidas a domicilio, donde solo han logrado un punto

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:38

Comenta

El Eibar regresó de Canarias con sensaciones encontradas tras caer el domingo por 3-1 ante la UD Las Palmas en un partido que ... dejó la sensación de que el marcador no reflejó lo visto sobre el césped. Los armeros firmaron una primera parte de mucho nivel, dominando el balón y generando las mejores ocasiones del encuentro, pero la efectividad del conjunto canario terminó decidiendo. Sumando la cuarta derrota de la temporada, el equipo de Beñat San José se mantiene con 12 puntos en la clasificación, pero se hunde hasta la decimoquinta posición antes de afrontar una nueva semana de trabajo con el objetivo de sumar puntos el sábado en Ipurua ante el Leganés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos menores, rescatados con hipotermia a 200 metros de la costa de Zarautz
  2. 2 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  3. 3 La Oreja de Van Gogh agota en una hora las entradas para Donostia y actuará también el 1 de agosto
  4. 4 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Celta. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6

    Ingresa en prisión el presunto autor del homicidio de Zarautz
  7. 7

    El obrero que recogió restos de un Ovni y descubrió huellas de alienígenas
  8. 8 Las cámaras de un convento captan el momento en el que un hombre se lleva parte del jardín que cuidan las monjas
  9. 9 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  10. 10 Hamaiketako, el almuerzo vasco de las once de la mañana del que presume Arguiñano con primero, segundo y postre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Eibar sigue sin levantar cabeza a domicilio

El Eibar sigue sin levantar cabeza a domicilio