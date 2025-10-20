El Eibar sigue sin levantar cabeza a domicilio

El Eibar regresó de Canarias con sensaciones encontradas tras caer el domingo por 3-1 ante la UD Las Palmas en un partido que ... dejó la sensación de que el marcador no reflejó lo visto sobre el césped. Los armeros firmaron una primera parte de mucho nivel, dominando el balón y generando las mejores ocasiones del encuentro, pero la efectividad del conjunto canario terminó decidiendo. Sumando la cuarta derrota de la temporada, el equipo de Beñat San José se mantiene con 12 puntos en la clasificación, pero se hunde hasta la decimoquinta posición antes de afrontar una nueva semana de trabajo con el objetivo de sumar puntos el sábado en Ipurua ante el Leganés.

El Eibar saltó al césped del Estadio de Gran Canaria con valentía, decidido a mandar y presionar arriba. En apenas cinco minutos, Guruzeta y Arbilla rozaron el gol en sendas acciones que obligaron a intervenir al meta local. Los de San José controlaban el ritmo y parecían más asentados, pero el castigo llegó justo antes del descanso: un contraataque culminado por Ale García colocó el 1-0 en el marcador. En la segunda mitad, los eibarreses mantuvieron su plan, pero Las Palmas aprovechó sus llegadas y los errores defensivos de los visitantes para ampliar la renta con goles de Lukovic y Clemente. Antes del tercer tanto de los locales, Javi Martón se reencontró con el gol casi dos meses después tras una gran jugada individual de Alkain.

Pese a la derrota, el encuentro dejó una gran noticia. Mada regresó a la convocatoria después de siete largos meses de recuperación tras la grave lesión de rodilla que sufrió en Cartagena. Su vuelta fue recibida con gran alegría por sus compañeros, que reconocen en él un ejemplo de superación.

El Eibar realizó este lunes una sesión de recuperación en las instalaciones de Barranco Seco, en Las Palmas, para después poner rumbo a casa.

El equipo disfruta este martes de una jornada de descanso antes de retomar la actividad en Areitio. La plantilla completará tres entrenamientos desde este miércoles antes del duelo ante el Leganés del sábado a las 16.15 horas en Ipurua. Las entradas están a la venta.

El duelo ante el conjunto madrileño será una nueva oportunidad para volver a la senda del triunfo y confirmar las buenas sensaciones que el equipo sigue mostrando como local, donde continúa invicto en lo que va de temporada y donde ha sumado 11 de los 12 puntos que lleva. Con tres victorias y dos empates en su estadio, el conjunto armero ha convertido Ipurua en un escenario fiable y buscará apoyarse en su afición para dar otro paso adelante en la clasificación.

Acto solidario contra el cáncer

El encuentro del domingo en el Estadio de Gran Canaria sirvió también para reforzar el compromiso social del club. Coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, los jugadores del Eibar lucieron su tercera equipación de color rosa, una iniciativa con un fin solidario. Las camisetas están a la venta en la tienda oficial de la UD Las Palmas, y la recaudación íntegra será destinada a la Asociación Española Contra el Cáncer de la provincia de Las Palmas y a la Asociación Canaria contra el Cáncer de Mama y Ginecológico. El gesto ha sido ampliamente aplaudido por ambas entidades y por la afición armera que se desplazó a la isla.

Ahora, con la mente puesta ya en el Leganés, el Eibar afronta una semana clave para reencontrarse con los puntos y mantener viva la dinámica positiva que le ha convertido en uno de los equipos más sólidos en casa.