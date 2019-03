El Eibar sigue de cerca el conflicto del fútbol femenino entre la LFP y RFEF

El conflicto que mantiene la Liga de Fútbol Profesional con la Real Federación Española de fútbol ha salpicado también al fútbol femenino. En este caso, con la disputa por la comercialización de los derechos de televisión que ha llevado a la RFEF a aprobar una liga paralela que se convierta en la principal competición del país. Ahora mismo, hay una liga que se rige bajo los parámetros de la Liga de Fútbol Profesional en la que está la SD Eibar que, en principio, no va a desligarse. Resumiendo, podríamos decir que el fútbol femenino español está actualmente en un limbo hasta que no se resuelva esta disputa abierta entre la LFP y RFEF.

Esta semana que viene hay una reunión en la LFP a la que acudirá Ion Zabaleta, coordinador del fútbol femenino de la entidad armera, no es la primera vez que lo hace con el fin de recabar información sobre la actual y futura situación. «En principio nosotros vamos a seguir como estamos, hemos conseguido subir a Primera División B y, si no hay un viraje, estaremos en esa categoría la próxima temporada, aunque, no por ello, dejaremos de estar a la expectativa». Es una situación que nace del reparto de unos derechos televisivos cuantiosos, se habla de 9 millones de euros en las tres próximas temporadas en la máxima categoría, que los dos organismos que mantienen el tira y afloja quieren gestionar.

El Eibar, sin opciones

El primer equipo femenino del Eibar no tendrá opciones en el presente curso para ascender a Primera División Liga Iberdrola, ha luchado, y lo ha hecho a un gran nivel, pero ha sido insuficiente, «pienso que la campaña es buena, no se puede achacar absolutamente nada. Se han dado unos resultados adversos que han trastocado los objetivos, pero se seguirá peleando hasta el final para quedar en lo más alto. Se ha logrado el pasaporte para la Primera División B y trabajaremos pensando en clave positiva y en ir confeccionando un nuevo proyecto», apunta Zabaleta.

El coordinador armero resalta la ilusión y el trabajo del equipo, «ha sido una temporada en la que se ha generado ilusión y aún se está compitiendo con ganas, sin bajar los brazos. Hay que seguir hasta el final ganando experiencia y superando obstáculos». En el sénior femenino los rectores del Eibar han depositado mucha confianza, aunque esta es extensiva a toda la sección que entra dentro del plan estratégico de la entidad.