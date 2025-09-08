El Eibar sigue en blanco y prepara su vuelta a Ipurua ante el Levante Badalona Las armeras, colistas tras las dos derrotas, confían en recuperar jugadoras clave y transformar en puntos el esfuerzo mostrado en este inicio

Las armeras volvieron a caer en la segunda jornada liguera, esta vez por 1-0 en Madrid en su primer partido a domicilio del curso.

Marcos Rodríguez Eibar. Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:55

El Eibar femenino no ha conseguido arrancar con buen pie la temporada 2025/26 en la Liga F. Tras la derrota en el debut liguero ante el Sevilla de la semana pasada por 0-1, las armeras volvieron a caer este sábado frente al Madrid CFF, también por la mínima (1-0), en el estadio Fernando Torres de Fuenlabrada.

Dos partidos y cero puntos que sitúan al equipo de Iñaki Goikoetxea en el último puesto de la clasificación, siendo las únicas con el casillero aún por estrenar, justo por debajo del recién ascendido Alhama. Además, ambos equipos comparten otro dato preocupante: son los únicos que todavía no han visto portería en las dos primeras jornadas.

El guion, sin embargo, no ha sido de un equipo superado. En Madrid, las azulgranas ofrecieron una imagen seria, con un bloque defensivo sólido y ocasiones claras que pudieron cambiar el signo del encuentro, pero la falta de acierto volvió a condenarles. Goikoetxea y su cuerpo técnico son conscientes de que el margen de mejora pasa por traducir en goles el esfuerzo que las jugadoras están mostrando sobre el césped.

El contraste con el arranque del curso pasado es inevitable: entonces, bajo las órdenes de Yerai Martín, el Eibar firmó un debut ilusionante con victoria en Ipurua ante el Betis (2-0). Ahora, el reto es revertir una dinámica negativa que, aunque incipiente, puede pesar en un campeonato tan exigente como el de la máxima categoría.

La falta de una goleadora está suponiendo un gran lastre para el Eibar, pero todo apunta a que la recién fichada Opa Clement, destacada delantera con mucho gol, llegará esta semana para solucionar el problema.

Preparando la vuelta a Ipurua

La tercera jornada se presenta como una oportunidad ideal para empezar a sumar. Este domingo a las 16.00 horas el Eibar recibirá al Levante Badalona en casa en un choque directo por la permanencia. La cita llega en un momento temprano de la temporada, pero con tintes de partido importante. Lograr los primeros puntos permitiría al conjunto armero tomar aire y reforzar la confianza de un vestuario prácticamente renovado este verano.

El calendario semanal diseñado por el cuerpo técnico contempla cuatro sesiones de trabajo en Areitio antes del encuentro. Tras descansar el lunes, las armeras regresan hoy a los entrenamientos a las 12.00 horas, mientras que mañana y el jueves trabajarán en horario matinal (11.30 y 12.00, respectivamente). El viernes será nuevamente jornada de descanso, y el sábado a las 11.30 la plantilla completará la última sesión previa al partido, también a puerta cerrada.

Se espera, además, conocer en los próximos días la evolución de las jugadoras que arrastraban molestias. Carmen Álvarez continúa recuperándose de una leve lesión en el tendón rotuliano. También avanza positivamente Adela Rico, que arrastra una pubalgia y cuyo proceso de recuperación está siendo supervisado con cautela para evitar recaídas. Por su parte, Elena Valej se quedó fuera por unas molestias musculares leves, y si su evolución sigue el curso esperado, podría volver a estar disponible pronto para ayudar al equipo.