El Eibar sénior masculino se despide de la liga perdiendo en Unbe con el Uribealdea J.A.R. eibar. Martes, 13 abril 2021, 00:07

El Eibar Rugby sénior masculino de División de Honor acabó la temporada perdiendo en Unbe ante el Uribealdea por 26-36. El duelo a priori no cambiaba nada para los eibarreses cara a la permanencia, pero sí a los vizcaínos que les urgía la victoria. El noveno puesto de la liga ya estaba asegurado para el cuadro armero con la victoria lograda ante el Ferrol, el Eibar objetivo de los hombres de Gastón Ibarburu no era otro que conseguir la victoria en Unbe en la despedida de la liga. El partido comenzó con los armeros muy enchufados y consiguiendo un ensayo que los visitantes devolvían en la siguiente jugada. Un trámite muy parejo y con el Eibar lanzado a buscar el partido, dejaban un 18 a 10 al finalizar el primer tiempo y la esperanza de intentar rematar el partido al comienzo del segundo tiempo. Los eibarreses querían dominar, pero fueron perdiendo fuerzas mientras que el Uribealdea, que sabía oo que se jugaba, no perdonaba en cada llegada a las veintidós locales. A falta de pocos minutos para la conclusión del duelo, los visitantes lograban una ventaja de 15 puntos que les daba tranquilidad. Los armeros trataban de reducir la ventaja y sobre el final consiguieron un ensayo que dejaba el marcador definitivo. La temporada del Eibar Rugby ha sido altibajos, muchos jugadores han adquirido experiencia y se ha formado un grupo de jugadores que pueden dar mucho de sí y que seguramente a futuro marquen nuevos retos.

A partir de ahora, el Eibar Rugby mirará a organizar la próxima campaña que, a pesar de estar lejos, sus rectores no perderán el tiempo e irán perfilando sus objetivos. La plantilla seguirá entrenando de la mano de Gastón Ibarburu de manera tranquila con el fin de no perder la forma tan rápidamente.