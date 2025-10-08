Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El sénior femenino no tuvo su mejor debut en la DHB. EIBAR RUGBY TALDEA

El Eibar Rugby Taldea empieza la División de Honor B con derrota

El Barcelona Universitari Club amargó el debut de Oskar Astarloa en el banquillo armero con un contundente 34-0

Marcos Rodríguez

Eibar.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:28

El Eibar Rugby Taldea femenino no pudo comenzar la temporada con el resultado esperado y cayó con claridad ante el Barcelona Universitari Club por 34-0 en la primera jornada de la División de Honor B. El conjunto armero, que afronta una nueva etapa bajo las órdenes de Oskar Astarloa, pagó caro los errores defensivos y la falta de continuidad en su juego, ante un rival que mostró mayor eficacia en los metros finales.

Las catalanas dominaron el encuentro desde los primeros compases, imponiendo un ritmo alto y aprovechando las oportunidades para abrir brecha en el marcador. Pese a los intentos de reacción, el Eibar no logró transformar su trabajo en puntos y se vio superado físicamente en la segunda parte.

A pesar del duro marcador, el equipo mantiene intacta la ilusión por mejorar y volver a pelear por los puestos altos de la tabla. Las eibarresas buscarán su primera victoria en su debut en casa, cuando reciban en Unbe a la UE Santboiana el fin de semana del 18 o 19, todavía por definir. Este equipo tuvo un peor arranque liguero que las armeras, ya que cayeron en casa 0-50 ante el Rugby Barça.

Gran debut del masculino

El estreno del sénior masculino en la Liga Vasca B trajo mejores noticias para el club. El Eibar Rugby Taldea se impuso con autoridad al Mutriku a domicilio por 10-56 en un partido en el que los armeros demostraron su superioridad de principio a fin.

Con un juego dinámico y una defensa sólida, los eibarreses firmaron una victoria convincente que les permite arrancar la temporada con buenas sensaciones y confianza.

Con este resultado el Eibar RT llega en segunda posición a la segunda jornada, que se disputará dentro de una semana y media también a domicilio, frente al Zaisa Txingudi.

