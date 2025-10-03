El Eibar Rugby Taldea comienza la temporada en Barcelona con ganas de ganar

M. R. Eibar. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:18 Comenta Compartir

El Eibar Rugby Taldea femenino regresa a la acción tras dejar atrás un cruel final de temporada en el que no se consiguió el regreso a la división de Honor. Mañana a las 13.00 horas el conjunto eibarrés iniciará la nueva campaña en la categoría B frente al Barcelona Universitari Club en la capital catalana, y esperan debutar con un resultado que les permita estar arriba desde el comienzo.

En esta nueva etapa del club, bajo el mando de Oskar Astarloa tras la destitución de Javi Aguado, las eibarresas sueñan con aprovechar su experiencia en la división de Honor B y el rodaje acumulado a lo largo de la pasada campaña para tratar de no repetir los errores que les condenaron a seguir un año más en la B y tratar de volver a Primera. La primera piedra del camino llega mañana, en un duelo de nivel que promete emoción.