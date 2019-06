El Eibar Rugby, inmerso en la planificación de la próxima temporada Iñaki Arrizabalaga, presidente del Eibar Rugby, flanqueado por la concejala Patricia Arrizabalaga y el alcalde, Miguel de los Toyos / M.ASKASIBAR Quedar entre los cinco primeros o el play off será la meta del sénior masculino, y la del femenino, ascender a División de Honor A J.A.R. EIBAR. Sábado, 22 junio 2019, 01:06

Terminada la temporada competitiva, ahora es tiempo de planificación, el Avia Eibar trabaja en atar todos los cabos para el próximo curso que, espera, sea mejor que el pasado. El presidente del club armero, Iñaki Arrizabalaga, adelanta que el objetivo en la campaña 19/20 es, con el equipo sénior masculino, intentar quedar entre los cinco primeros o jugar el play off de ascenso a División de Honor A, actualmente milita en División de Honor B.

En el pasado ejercicio logró la permanencia, pero se estuvo pendiente de otros resultados, no fue una campaña regular, más bien hubo episodios de todo lo contrario. El mandatario armero habla de que quieren ofrecer alicientes a los jugadores, especialmente a los de casa, «tenemos que tener un objetivo y ese no va a ser otro que luchar por quedar entre los cinco primeros o jugar el play off de ascenso, a los jugadores de casa hemos de motivarles con una apuesta más ambiciosa». Gastón Ibarburu y su equipo de trabajo están inmersos en la configuración de una plantilla competitiva y esperan cumplimentar un plantel que sea realmente competitivo.

Otra de las metas del club armero es subir al equipo sénior femenino a División de Honor A. La gran temporada que han hecho las féminas ha sido realmente llamativa. Las entrenadas por Cristina Guntín ganaron la Liga Vasca y subieron a División de Honor B que les dio la oportunidad de jugar el play off de ascenso a División de Honor A, cayeron en la final ante Les Abelles de Valencia, dejando buenas sensaciones que, posteriormente, se certificaron con la Copa de España del Seven Challenge jugada en la capital valencia, logro que les permite jugar en la próxima edición de la Copa de la Reina.

«Vamos a intentar que el equipo femenino, sí o sí, luche por ascender a División de Honor A, es nuestra meta y vamos a pelear para que se cumpla», afirma Iñaki Arrizabalafa. El presidente armero destaca que van a gestionar con los patrocinadores una apuesta mayor, al tiempo que agradece el esfuerzo que realizan en el apoyo al rugby y a la entidad. El esponsor principal seguirá siendo Avia, evidentemente los retos son mayores, especialmente en el caso del conjunto femenino que supone mayores desplazamientos y exigencias deportivas.

Iñaki Arrizabalaga reconoce que dentro del club el masculino lleva en las últimas temporadas con resultados «más bajos» y que, por contra, el femenino lleva una línea ascendente, «porque creo que se está trabajando bien, lo que han conseguido las chicas es impresionante y, ante todo, lo bueno, es que hay margen de mejora». En el caso del Avia Eibar femenino, resalta Arrizabalaga, es que «va a salir siendo uno de los equipos favoritos en la División de Honor B».

El cuadro armero es debutante en esta categoría y se da la circunstancia que alguna de sus jugadores están en la órbita de equipos importantes e incluso son internacionales. «Es fundamental que tengamos apoyos para seguir creciendo, para que este proyecto prosiga su camino hasta llegar a lo más alto», remarca Arrizabalaga.

El Avia Eibar, además de competir, también trabaja en campo de la integración y de la igualdad, es una entidad activa en una labor social realmente destacada. Recientemente celebró su tradicional feria de la cerveza, que fue un éxito, llegando a su décimo séptima edición y también participó en la décimo novena fiesta intercultural de Ermua con un stand que sirvió para dar a conocerse en la vecina localidad.