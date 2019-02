El Somos Eibar no fue rival exigente para el Trapagaran que le ganó con un contundente 35-21

Derrota dolorosa la sufrida en Trápaga por el Somos Eibar, no tiene otro calificativo, cayó 35-21. Desde el inicio del encuentro se vio que el equipo no carburaba. Al minuto cinco, Fernando Fernández ya había utilizado el primer tiempo muerto para intentar detener la sangría, pero no fue posible. El Trapagaran se fue fácil en el marcador, y pese a un repunte de ilusión con el 7-3, los vizcaínos se marcharon y llegaron al descanso con un revelador 20-6. Poco había que remontar en la segunda parte, salvo maquillar el resultado final, y trabajar con jugadores que menos minutos disponen durante la temporada. Al Somos Eibar no le queda más remedio que pasar página y pensar en desplazamiento este fin de semana a Elgoibar para disputar el derbi ante el Alcorta.

Victoria de las sénior

Gran victoria de las sénior en su visita al Legazpi, ganaron 18-22. Partido absolutamente controlado desde el principio, bien manejado en la dirección por Amaia San Martín, teniendo en Irune de Castro la máxima goleadora del encuentro con once goles. Cabe destacar que la jugadora Janire Rodríguez disputaba su último encuentro, ya que estaba cedida por el Sanlo EKT de Elgoibar y vuelve a su club de procedencia. Gran recuerdo el que deja la elgoibarresa en el Eibar Eskubaloia; el club armero espera que sea la primera de muchas colaboraciones entre ambas entidades.