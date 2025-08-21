Eibar renueva sus parques infantiles

El Ayuntamiento de Eibar, a través del área de Juventud, ha puesto en marcha un ambicioso programa para modernizar y mejorar los parques infantiles ... ubicados en distintos barrios del municipio. Esta iniciativa, que forma parte de un plan municipal más amplio, busca transformar los espacios de juego en entornos más atractivos, seguros y funcionales para la infancia, mejorando así la calidad de vida de las familias que residen en estas zonas.

Este compromiso surge como respuesta a la creciente demanda de la comunidad por espacios públicos que promuevan el juego activo y saludable, fundamentales para el desarrollo integral de los niños. Además, la mejora de estos parques contribuye a fomentar el encuentro vecinal y la creación de un ambiente más dinámico y participativo en los barrios.

Para la ejecución de estas renovaciones, el Ayuntamiento ha trabajado en estrecha colaboración con asociaciones vecinales y expertos en diseño de juegos infantiles, asegurando que las nuevas instalaciones respondan a criterios de seguridad, accesibilidad e innovación lúdica.

Este enfoque de colaboración busca también dar voz a las familias y a los niños y niñas que serán los principales beneficiarios del proyecto.

Asimismo, se han establecido rigurosos protocolos de mantenimiento y revisión periódica para garantizar que los parques mantengan sus condiciones óptimas a lo largo del tiempo, evitando el deterioro y asegurando un uso prolongado y seguro de las nuevas infraestructuras.

El proyecto contempla la incorporación de nuevas y modernas instalaciones que ampliarán las posibilidades de juego y aprendizaje para los más pequeños. Entre estas novedades destacan la instalación de tirolinas, redes y colchonetas para saltos, elementos diseñados no solo para fomentar la diversión, sino también el desarrollo físico y social de los niños. Además, dentro de este programa se apuesta por la reutilización de estructuras infantiles que se encuentran en buen estado, dando así continuidad a un compromiso firme con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.

Jon Pérez, responsable del área de Juventud, ha subrayado que «estas intervenciones contribuirán a revitalizar los barrios, garantizarán el bienestar de las familias e incrementarán la cohesión social». En este sentido, el proyecto no solo se centra en el aspecto lúdico, sino que también pretende favorecer la integración y el fortalecimiento del tejido vecinal, creando espacios donde todos ellos puedan compartir momentos de convivencia en un entorno seguro y agradable.

Mejora vecinal

La renovación de estos espacios públicos responde a la necesidad detectada de mejorar y actualizar las zonas de juego para adaptarlas a las demandas actuales de la sociedad. Al dotar a los parques de nuevas actividades y mantener aquellos elementos que todavía reúnen las condiciones óptimas, el Ayuntamiento de Eibar está sentando las bases para un desarrollo urbano más inclusivo y respetuoso con el entorno. Se espera que estas mejoras no solo atraigan a más usuarios, sino que también fomenten un mayor sentido de pertenencia a los barrios, incentivando la participación activa de la comunidad en el cuidado y mantenimiento de estos espacios.

Este programa de modernización forma parte de una estrategia municipal más amplia orientada a revitalizar zonas urbanas y a poner a disposición de la ciudadanía infraestructuras que respondan a sus necesidades reales, especialmente las de la infancia, un colectivo especialmente sensible y prioritario para la administración local.

Con estas actuaciones, Eibar ratifica su compromiso con la infancia, la sostenibilidad y la cohesión social, apostando por crear una población más amable y comprometida con el bienestar de todas las generaciones, sin dejar de lado la lucha contra el cambio climático y la concienciación por nuestro planeta. La modernización de los parques infantiles representa así una inversión en el futuro, en el que espacios renovados y llenos de vida contribuyen a construir barrios más verdes y dinámicos.