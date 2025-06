El Eibar no renovará a Merquelanz y a Chema, que se marchan libres

M. R. Eibar. Miércoles, 4 de junio 2025, 20:30 Comenta Compartir

Martín Merquelanz y Chema Rodríguez no continuarán en la plantilla armera a partir del día 30. Ambos jugadores finalizan su vinculación con el club este mismo mes, y la SD Eibar ha decidido no ampliarlo, por lo que ambos jugadores pondrán fin a su etapa en el equipo en apenas unas semanas.

Por un lado, Martín Merquelanz, natural de Irun, llegó al Eibar en calidad de cedido por la Real Sociedad el pasado mes de julio, en 2024. Sin embargo, en esta campaña ha disputado 16 partidos, de los cuales en tan solo cinco de ellos ha empezado en el once titular. Ha acumulado un total de 501 minutos, ya que su paso por el club ha estado marcado por su esfuerzo por recuperar sensaciones tras una larga travesía de lesiones, un lastre que no le ha permitido tener continuidad en el once.

Por su parte, Chema Rodríguez, central albaceteño de carácter firme y mucha experiencia, llegó al Eibar en propiedad en verano de 2022, tras haber jugado cedido la temporada anterior por el Getafe. Pronto se convirtió en un recurso importante para la defensa, y en este periodo ha sumado 41 encuentros oficiales, 2.208 minutos y aportando dos goles. Con su baja, sumada a la de Comas, el club deberá reforzar la defensa para el año que viene.