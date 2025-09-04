Eibar refuerza la seguridad vial con la instalación de ocho señales luminosas

ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:19 Comenta Compartir

Con la instalación de ocho nuevas señales luminosas en distintos puntos de la ciudad el Ayuntamiento ha puesto en marcha un proyecto de modernización de la señalización de tráfico. La medida se enmarca en los trabajos periódicos de mejora del espacio público que lleva a cabo el área de Tráfico y Movilidad, con el objetivo de incrementar la seguridad vial urbana y garantizar una mayor visibilidad tanto para conductores como para peatones.

La iniciativa supone la sustitución de señales convencionales por dispositivos luminosos, que ofrecen una mejor percepción en condiciones de baja visibilidad, como días de lluvia intensa, niebla o durante la noche. Con esta apuesta, el consistorio busca dar un paso más en la modernización de su red viaria, adaptándola a las necesidades actuales de movilidad en una ciudad con una elevada densidad de tráfico.

Las nuevas señales han sido distribuidas de la siguiente manera: Avenida Otaola (1), Torrekua (2), Bidebarrieta (1), José Antonio Moguel (2), San Juan (1) y Errekatxu (1). Se trata de zonas con gran afluencia de vehículos y tránsito peatonal, donde la mejora de la visibilidad resultaba prioritaria.

Desde el área de Tráfico y Movilidad se ha hecho especial hincapié en seleccionar puntos críticos, en los que la colocación de señales luminosas puede reducir el riesgo de accidentes y facilitar la circulación.El presidente del área Alberto de la Hoz, subrayó la importancia de esta actuación. «Garantizar la seguridad vial urbana es una prioridad. Con estos cambios vamos a conseguir mejorar la visibilidad de las señales, dotando a los conductores y conductoras de una mejor movilidad por las calles eibarresas».

Por su parte, el alcalde, Jon Iraola, señaló que la instalación de estas ocho señales forma parte de un plan ya diseñado en 2024. «Damos un paso más en nuestro compromiso por mejorar la seguridad vial y el bienestar de nuestros vecinos y vecinas. Se trata de una medida sencilla pero muy efectiva, especialmente en puntos con gran afluencia de tráfico y tránsito peatonal. Nuestro objetivo es seguir construyendo una ciudad más segura, accesible y pensada para las personas».

El Ayuntamiento destaca que este tipo de actuaciones tienen un impacto directo en la vida cotidiana de los eibarreses. Una mejor señalización contribuye no solo a reducir los riesgos de accidentes, sino también a favorecer la convivencia entre diferentes modos de transporte, desde los vehículos privados hasta los peatones y ciclistas.

Asimismo, el consistorio recuerda que la modernización de la señalización se enmarca dentro de una estrategia integral de movilidad urbana sostenible, que combina la mejora de infraestructuras con campañas de sensibilización ciudadana sobre el respeto a las normas de tráfico y el uso responsable de la vía pública. El Ayuntamiento se muestra confiado en que la ciudadanía percibirá rápidamente los beneficios de esta medida y anima a los vecinos a colaborar en el cuidado del mobiliario urbano, respetando las nuevas señalizaciones y transmitiendo sugerencias.