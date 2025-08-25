Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La plaza Jacinto Olabe será una de las localizaciones donde se habilitará la haurreskola. URANGA

Eibar

Eibar refuerza la educación infantil y crea 41 plazas nuevas de Haurreskolak

Se habilitarán dos locales municipales en Jacinto Olabe y Blas Etxeberria para niños de 0 a 2 años antes de que finalice el presente año

Pablo Uranga

Eibar

Lunes, 25 de agosto 2025, 20:17

El Ayuntamiento de Eibar reafirma su sólido compromiso con la educación infantil temprana y la conciliación familiar mediante la ampliación de la oferta de ... Haurreskolak, una medida clave para responder a las crecientes necesidades de las familias. Tras la implantación gratuita del servicio en el curso 2023-2024, la demanda ha aumentado, lo que ha hecho necesario ampliar los espacios disponibles para garantizar el acceso a esta etapa educativa fundamental para el desarrollo los primeros años de vida.

