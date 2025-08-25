Eibar refuerza la educación infantil y crea 41 plazas nuevas de Haurreskolak

El Ayuntamiento de Eibar reafirma su sólido compromiso con la educación infantil temprana y la conciliación familiar mediante la ampliación de la oferta de ... Haurreskolak, una medida clave para responder a las crecientes necesidades de las familias. Tras la implantación gratuita del servicio en el curso 2023-2024, la demanda ha aumentado, lo que ha hecho necesario ampliar los espacios disponibles para garantizar el acceso a esta etapa educativa fundamental para el desarrollo los primeros años de vida.

Newsletter

Oferta educativa creciente

El Ayuntamiento prosigue con su labor de reforzar la educación infantil con la creación de 41 plazas nuevas de haurreskola destinadas a niños y niñas de entre 0 y 2 años. Para ello, se está llevando a cabo la habilitación de dos locales municipales que estarán ubicados: uno en Jacinto Olabe, junto a la ludoteca municipal, y otro en Blas Etxeberria, situado en los bajos de uno de los nuevos edificios del Casco Viejo. Cada uno de estos espacios contará con más de 90 metros cuadrados y será diseñado para asegurar un entorno totalmente seguro y acogedor para los bebés y sus familias. Estas actuaciones están dotadas con un presupuesto superior a los 460.000 euros, una inversión que refleja el compromiso municipal no solo con la educación, sino también con la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. El proceso de licitación para la adjudicación de las obras ya está en marcha y finaliza a finales de agosto. Se prevé iniciar los trabajos en septiembre para concluirlos antes de que finalice el año, cumpliendo con los plazos previstos para poner en marcha este servicio lo antes posible.

Además, esta expansión responde a la necesidad real que las propias familias han manifestado, favoreciendo que más niños puedan acceder a esta etapa educativa a la vez que se facilita la conciliación laboral y familiar, un aspecto clave en la actual realidad social.

Desarrollo y futuro

Una vez finalizadas las obras, los espacios serán cedidos al Consorcio Haurreskolak, responsable de su equipamiento y puesta en marcha. El alcalde, Jon Iraola, ha destacado que la iniciativa mejora la calidad de vida de muchas familias eibarresas, apoyando la conciliación familiar y laboral.

Con esta medida, Eibar se adelanta a la demanda real y apuesta por una educación infantil accesible, esencial para el desarrollo y bienestar de la ciudadanía desde los primeros años, consolidando una ciudad más inclusiva y con mejores oportunidades.