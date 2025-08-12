Eibar recuerda su historia industrial en la tercera visita guiada de agosto

El Ayuntamiento de Eibar celebrará mañana jueves, 14 de agosto, la tercera cita del programa de visitas guiadas por el pueblo armero, centradas en ... la historia local y su identidad industrial. La actividad, gratuita y abierta a todo el público que se quiera acercar, se desarrollará desde las 18.30 hasta las 20.00 horas, con salida desde la plazoleta de la Parroquia de San Andrés y finalizara en la calle Estación.

La historiadora eibarresa Nerea Alustiza, autora del recorrido, será la encargada de narrar la transformación del pueblo, desde los estragos sufridos durante la Guerra Civil hasta su recuperación y el florecimiento de empresas históricas que marcaron el carácter eibarrés, como El Casco, Lazpiur, Aurrera o la marca de bicicletas BH.

Patrimonio y memoria

Durante una hora y media, los asistentes podrán redescubrir Eibar a través de relatos y rincones que evocan el pasado industrial. La cita se enmarca dentro de la estrategia municipal impulsada por el departamento de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación, en colaboración con Debegesa.

Además del recorrido histórico, las visitas ofrecen la oportunidad de conocer de primera mano cómo la ciudad ha sabido adaptarse a los cambios económicos y sociales de cada época, y cómo su identidad industrial sigue presente en la vida cotidiana de sus habitantes.

El alcalde, Jon Iraola, ha destacado que estas actividades permiten a la ciudadanía «reconocer el papel que Eibar ha jugado como referente industrial y poner en valor la capacidad de superación de sus gentes». Por su parte, la concejala Vanesa Hortas afirma que estas actividades «dinamizan la economía local y atraen nuevos visitantes durante el verano».

Próximas citas de agosto

Tras la visita de mañana, el programa continuará el jueves 21 de agosto, nuevamente en castellano, de 18.30 a 20.00 horas. Una semana más tarde, el jueves 28, se llevará a cabo la última salida de tarde, también de 18.30 a 20.00, pero esta vez en euskera, ofreciendo así la oportunidad de disfrutar del recorrido en la lengua propia de la localidad.

Como cierre del ciclo, el domingo 31 de agosto se celebrará la última visita guiada del mes, en horario de mañana, de 11.30 a 13.00 horas, manteniendo el punto de encuentro habitual en la plazoleta de la Parroquia de San Andrés y el itinerario hasta la calle Estación.

La participación sigue siendo libre y sin inscripción previa, bastando con acudir al punto de encuentro unos minutos antes del inicio.