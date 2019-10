El Somos Eibar quiere olvidar la derrota frente al Barakaldo Se espera que Zuloaga, en la foto en plena acción ante el Beti Onak, juegue. / M.ASKASIBAR Los armeros reciben en Ipurua a un Pilar Maristas que ha empezado muy fuerte | J.A.REMENTERIA EIBAR. Sábado, 5 octubre 2019, 00:57

El Somos Eibar vuelve esta tarde a Ipurua para disputar el partido correspondiente a la tercera jornada de liga de Primera Estatal ante El Pilar Maristas de Zaragoza, a partir de las 18.30 horas. Los aragoneses no conocen aún la derrota y serán un escollo complicado para los entrenados por Fernando Fernández. En el encuentro inaugural, los zaragozanos vencieron en la cancha del pasado campeón de liga, el Tolosa; la semana pasada igualaron con el Beti Onak en casa y ocupan las plazas altas de la clasificación.

El Somos llega tras caer por la mínima en Barakaldo, buscará resarcirse de esa derrota y hacer que su pista sea un fortín, donde sea casi imposible poder puntuar. Azkonizaga será baja segura por culpa de una rotura de fibras. Además, Zuloaga no ha podido entrenar en toda la semana, pero el técnico espera su concurso. «Esperemos no tener más contratiempos antes del partido», admitía Fernando Fernández de cara al partido de hoy. Cabe recordar que las últimas visitas mañas a la cancha eibarresa se han saldado con un empate y dos victorias locales. Por otro lado, se han conocido los emparejamientos de semifinales correspondientes a la Copa de Euskadi. Se puede concluir que los armeros no han salido muy bien parados del sorteo. El Somos Eibar jugará en Ipurua ante el Bidasoa al ser el equipo de menor categoría. El otro duelo será entre el Trapagarán y el Zarautz. Ambos partidos se jugarán antes de las fiestas navideñas.

Debutan los equipos sénior

Los equipos de la cantera del Eibar Eskubaloia tienen sus partidos en la jornada de hoy. Tanto el femenino como el masculino sénior debutarán en sus respectivas ligas. Mientras que las féminas, el equipo del Grupo Mecalbe, recibe en Ipurua al Urola Fincas Urretxu (a las 11.00 horas), el cuadro masculino comienza el campeonato en Pasajes a las 19.30 horas frente al Donibane Eskubaloia. Al igual que el primer equipo, los juveniles afrontan el tercer partido de liga. El femenino, el Grupo Mecalbe, viajará a Ordizia para enfrentarse al Ordizia Irurena a las 15.30 horas en el polideportivo Majori. El masculino descansará este fin de semana. Los primeros equipos del cadete juegan la tercera jornada. Las chicas del Grupo Mecalbe Eibar se desplazarán hasta Andoain para verse las caras con el Leizarán La Salle Berrozpe a las 16.00. Los chicos del Tekniker Eibar reciben la visita del Hernani Akola en Ipurua a las 16.30 horas, justo antes del encuentro del Somos. Los segundos equipos del cadete realizarán su debut. Las chicas del Muelles Zaldua Eibar reciben al Ordizia Oiangu, a las 16.00 horas en la Universidad Laboral. Los chicos viajan a Irun para jugar ante el Ficoba Bidasoa a las 12.00 en Artaleku.

Otros que disputarán su primer partido liguero son los infantiles, que jugarán seguidos a partir de las 10.00 en la Universidad Laboral. Las primeras en saltar serán las chicas del Urkotronik Eibar, que empezarán ante el Neolith Orio; a las 11.15 será el turno de los chicos del Hierros Servando Eibar ante el Pulpo, y finaliza la sesión mañanera con las chicas del infantil del grupo dos, el Grupo Mecalbe Eibar, lo harán a las 12.30 ante el Ordizia Eniro.