Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Los jugadores del Eibar celebran la victoria felices junto a los más de 4.600 aficionados armeros que acudieron a Ipurua a animar. GORKA ESTRADA

Eibar

El Eibar prolonga su idilio en Ipurua

Los armeros suman pleno en casa con cinco goles a favor y ninguno en contra, y trabajan desde este martes con la mente puesta en el duelo del sábado en el Nuevo Mirandilla

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Martes, 9 de septiembre 2025, 20:26

El Eibar vive un arranque de temporada que invita al optimismo. El triunfo del lunes en Ipurua ante el Andorra (2-0) confirmó las ... buenas sensaciones que viene dejando el equipo de Beñat San José cada vez que juega en casa. Dos victorias en dos partidos, cinco goles a favor y ninguno en contra son el balance de un fortín que ha vuelto a rugir con fuerza tras el verano. El ambiente de la noche del día de Arrate, con cerca de 4.700 espectadores en las gradas, fue la guinda perfecta a una fiesta que el equipo supo acompañar con fútbol, intensidad y eficacia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El popular donostiarra que comprueba si se puede ir andando a la isla de San Sebastián
  2. 2 El precio de una casa completa que asombra a quien la descubre: «Llevaba 20 años cerrada»
  3. 3

    A prisión por intentar asfixiar con un cordel y robar a una mujer en Usurbil
  4. 4

    GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada «por error» en un servidor de una empresa de Israel
  5. 5 Taxistas denuncian los precios de Uber para un trayecto Bilbao - San Sebastián: «Casi el doble que un taxi»
  6. 6

    Euskadi necesita cambiar de colegio al 43% de alumnos vulnerables para poner fin a la segregación
  7. 7

    Espacios libres de vapeadores pero sin empaquetado neutro, las claves de la nueva ley antitabaco
  8. 8 Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  9. 9 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  10. 10

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Eibar prolonga su idilio en Ipurua

El Eibar prolonga su idilio en Ipurua