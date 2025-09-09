El Eibar prolonga su idilio en Ipurua

El Eibar vive un arranque de temporada que invita al optimismo. El triunfo del lunes en Ipurua ante el Andorra (2-0) confirmó las ... buenas sensaciones que viene dejando el equipo de Beñat San José cada vez que juega en casa. Dos victorias en dos partidos, cinco goles a favor y ninguno en contra son el balance de un fortín que ha vuelto a rugir con fuerza tras el verano. El ambiente de la noche del día de Arrate, con cerca de 4.700 espectadores en las gradas, fue la guinda perfecta a una fiesta que el equipo supo acompañar con fútbol, intensidad y eficacia.

El encuentro ante el conjunto tricolor dejó además nombres propios. Cubero abrió la lata con un gol de oportunista en el arranque de la segunda mitad y Javi Martínez, que salió desde el banquillo, firmó el segundo con un derechazo inapelable para sentenciar. La afición despidió a los suyos con aplausos, consciente de que este proyecto empieza a mostrar signos de solidez y de que Ipurua puede volver a ser decisivo en una temporada que se promete igualada. Con siete puntos en cuatro jornadas, el equipo se sitúa en la zona alta, séptimo, y transmite la sensación de que tiene margen de mejora.

La victoria ante el Andorra también sirvió para mostrar fiabilidad defensiva en el bloque. Pese a haber encajado tres tantos a domicilio, el Eibar ha cerrado con la portería a cero sus dos partidos en casa. La solidez de la zaga, con un Jonmi seguro bajo palos y Cubero, Marco Moreno ycompañía firmes en las coberturas, se complementa con un ataque cada vez más versátil. Corpas, pese a errar el penalti, volvió a ser un puñal por banda, y Magunazelaia, ocupando posiciones de mediapunta, ofreció pausa y verticalidad.

Con la mente en el Cádiz

Más allá del partido, la plantilla ya ha cambiado el chip. El calendario no concede tregua y desde este martes los de San José trabajan en Areitio con la mente puesta en el Cádiz. Será el sábado, a las 16.15 horas, cuando el Eibar visite el Nuevo Mirandilla en busca de su primer triunfo a domicilio de la temporada. El cuerpo técnico ha programado tres sesiones antes del viaje: este martes por la mañana, este miércoles día de descanso, mañana a puerta cerrada en Areitio y viernes en Ipurua, también bajo la máxima discreción. Ese mismo día la expedición pondrá rumbo a Sevilla en avión y completará el trayecto hasta la Tacita de Plata por carretera.

La cita del sábado tendrá además un componente especial en el banquillo rival, donde espera Gaizka Garitano. El técnico vizcaíno, con el que el Eibar logró ascender a Primera, se reencuentra con un club que marcó una doble etapa en su carrera. El duelo, con dos equipos con grandes aspiraciones, se presenta como una prueba de nivel para calibrar el techo de los armeros.

Entradas a la venta

En lo que respecta a la afición, el Cádiz ha dispensado un total de 105 entradas para la zona visitante a un precio de 20 euros. Los seguidores armeros podrán hacerse con ellas hasta este jueves a las 10.00 horas, bien de manera presencial en Orsaixan en horario habitual o solicitándolas por correo electrónico a través de socios@sdeibar.com.

La ilusión que desprende el equipo en Ipurua quiere ahora trasladarse también a los desplazamientos. El Eibar busca ese primer golpe de autoridad a domicilio que confirme que este bloque no solo promete en casa, sino que también puede imponer su fútbol lejos de su gente. El sábado, en el Nuevo Mirandilla, aguarda una nueva oportunidad.