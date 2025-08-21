El Eibar B prolonga su buena racha de pretemporada con un triunfo por 2-0 ante el Portugalete

El Eibar B sigue demostrando solidez en esta pretemporada y este miércoles volvió a firmar una victoria convincente. El filial armero se impuso por 2- ... 0 al Portugalete en la nueva ciudad deportiva de Areitio, en un encuentro en el que volvió a dejar claras sus credenciales de cara al inicio de curso.

Los tantos de Ibai Asenjo y Ekain Etxebarria sellaron un nuevo triunfo para los de Iñigo Pérez, que han mantenido una dinámica positiva durante todo agosto. Más allá de los resultados, el equipo está mostrando una notable capacidad ofensiva y solidez atrás, ingredientes que refuerzan la ilusión de cara a una temporada exigente en la Segunda Federación.

La pretemporada del filial armero está siendo impecable, con victorias que reflejan el buen momento del grupo como la correcta asimilación de los conceptos que busca el cuerpo técnico. Con una plantilla joven, ambiciosa, el Eibar B afrontará el nuevo reto con confianza.

El próximo gran objetivo ya está en el horizonte: el domingo 7 de septiembre arrancará la temporada liguera, donde el Eibar B debutará frente a la SD Logroñés a domicilio.