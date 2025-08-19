El Eibar se prepara para la final de la Euskal Herria Kopa del domingo Tras vencer en penaltis al Athletic las armeras se verán las caras con la Real Sociedad a las 12.00 horas en Laguardia

Marcos Rodríguez Eibar. Martes, 19 de agosto 2025, 20:58

El primer equipo femenino del Eibar disputará la final de la XV. Euskal Herria Kopa tras imponerse al Athletic Club en una vibrante semifinal que se resolvió desde los once metros. El partido por el título se disputará este domingo, a las 12.00 horas en Laguardia, y las armeras se verán las caras con a la Real Sociedad. El conjunto txuri-urdin logró su billete tras imponerse al Deportivo Alavés por 1-3 en la otra semifinal. El torneo servirá como último test de la pretemporada antes de afrontar una campaña liguera cargada de ilusión.

El primer equipo femenino apura estos días su preparación con un exigente plan de trabajo que incluye cinco sesiones previas al decisivo encuentro. Bajo la dirección de Goikoetxea, las armeras ya han completado los entrenamientos del lunes y martes en Areitio, y este miércoles volverán a ejercitarse en el mismo escenario a partir de las 10.45.

La plantilla disfrutará mañana de una jornada de descanso, antes de retomar la actividad el viernes a las 11.30 y el sábado a las 11.00, en las instalaciones armeras. Serán las últimas sesiones destinadas a ajustar detalles tácticos y llegar en las mejores condiciones a la gran final.

El domingo, el equipo viajará hasta la localidad alavesa con la mirada puesta en el trofeo. Será la oportunidad de cerrar la pretemporada con un título y de poner en práctica todo el trabajo realizado durante las últimas semanas, en las que el esfuerzo físico y la solidez colectiva han sido las principales señas de identidad del nuevo proyecto.