El Eibar pone su punto de mira en volver a conquistar El Molinón Tras ganar en casa los de Beñat San José visitan al Sporting con el objetivo de sumar su primer triunfo a domicilio

Marcos Rodríguez Eibar. Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:17

El Eibar afronta este domingo una nueva oportunidad para cambiar el rumbo de su temporada a domicilio. El conjunto de Beñat San José visitará al Sporting de Gijón a partir de las 16.15 horas en El Molinón, en una jornada que se presenta como un importante desafío para romper la mala dinámica fuera de casa.

Tras reencontrarse con la victoria el pasado sábado en Ipurua ante el Albacete (3-2), el Eibar ha iniciado una nueva semana de trabajo con el objetivo de trasladar esas buenas sensaciones también lejos de su estadio.

El triunfo ante el Albacete supuso un soplo de aire fresco para un equipo que llevaba seis jornadas sin ganar y que necesitaba recuperar la fe en su propuesta. Ahora, los armeros buscarán dar continuidad a esa mejoría en un escenario tan exigente como El Molinón, donde el Eibar ha saboreado la victoria en cuatro ocasiones, la última en la temporada 2021/22 con un gol de Corpas que decantó el partido.

El Sporting, por su parte, recibirá al Eibar con la intención de rehacerse de su tropiezo de la pasada jornada frente al Mirandés. Pese a esa derrota, el conjunto rojiblanco se mantiene en la novena posición con 19 puntos, tres más que los armeros, que con 16 ocupan la duodécima plaza.

Beñat San José confía en recuperar efectivos importantes para este compromiso, después de varias semanas marcadas por las lesiones. Para la primera sesión de la semana, el técnico ha contado con los jóvenes Marc Delgado, Hugo García y Unai Ayala, del filial, que se ejercitaron junto al primer equipo a la espera de conocer la evolución de los tocados.

El partido ante el Sporting será, además, una cita especial para el Eibar, ya que supondrá el 46º enfrentamiento oficial entre ambos equipos, el rival más habitual en la historia del conjunto azulgrana. Un clásico del fútbol del norte que pondrá a prueba la capacidad de reacción de los armeros.