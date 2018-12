El Somos Eibar plantó cara al Tolosa pero fue insuficiente y cayó derrotado por 25-21 El Somos, que luchó lo indecible en Tolosa, se prepara para jugar ante Dominicos y Romo, dos rivales por la permanencia. / MORQUECHO Hizo un buen partido ante el segundo clasificado y ahora espera a los compromisos clave frente a Dominicos y Romo EL DIARIO VASCO EIBAR. Viernes, 28 diciembre 2018, 00:32

El Somos Eibar perdió en la pista de Usabal ante el potente Tolosa por 25-21, cerró el año cayendo en casa de uno de los equipos potentes que ahora mismo ocupa la segunda plaza siendo un aspirante firme a luchar por uno de los dos puestos del play off de ascenso. El desplazamiento a la localidad tolosarra no era fácil, pero siempre es una cancha en la que se ha luchado, y se compite a gran nivel, y esta vez no fue la excepción.

Se presentaba Fernando Fernández con sus jugadores en un momento crítico de bajas y ausencias. Garetxana sin recuperarse, Uriarte por motivos de trabajo, Barruetabeña con molestias en los isquiotibiales y de Diego en abductores. Aún así el Somos Eibar compitió, hizo una demostración de su potencial. No tuvo el Tolosa ningún momento de respiro y de comodidad en el encuentro, apretó el cuadro armero hasta el final. La primera parte fue competida, con una fase en la que se fueron a seis goles, pero sin bajar las manos y merced a tres jugadas muy bien trenzadas se llegaba al descanso con derrota en el marcador por tres goles.

El arranque de la segunda parte fue muy bueno, colocó al equipo eibarrés a un gol, 16-15, pero la ansiedad de la primera línea nuevamente abrió el marcador a los papeleros, eso sí, ya fue insalvable. El Somos Eibar lo intentó con un peleón Zuluoaga y con el segundo equipo, dos del Haritza, en las figuras de Cruz y Montero.

Quizás al Somos le faltó haber abierto el campo más a la segunda línea por los extremos y una mejor definición de éstos, pero, por otro lado, esta vez los lanzamientos de penalti y los tiros de nueve metros estuvieron en la línea que debe mantener el equipo. Ahora toca descanso y vienen dos encuentros a cara de perro en Ipurua en enero frente a Dominicos y Romo que darán, sin duda, el nivel al que el Somos Eibar le corresponde. Ganar ambos sería dar un paso de gigante en las aspiraciones del Somos para terminar la temporada en la zona templada de la clasificación. La clasificación está muy igualada y tanto Dominicos como Romo son dos rivales directos de los hombres de Fernando Fernández en la lucha por la permanencia, los armeros llevan un punto de ventaja en la zona peligrosa.