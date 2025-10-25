Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Eibar RT pierde ante el Portuense en Unbe y afronta el parón con trabajo por hacer

M. R.

Eibar.

Sábado, 25 de octubre 2025, 21:15

El Eibar Rugby Taldea no pudo prolongar su buen momento y cayó ayer 13-20 frente al Atlético Portuense en Unbe, en el encuentro correspondiente a la tercera jornada de la División de Honor B. El conjunto armero, que llegaba con la moral alta tras su primera victoria de la temporada, no logró mantener la regularidad en el juego y terminó viéndose superado por un rival más efectivo, sobre todo en la recta final del partido.

El choque estuvo muy disputado desde el inicio, con alternancia en la posesión y un intercambio constante de golpes. Las eibarresas lograron mantener el marcador equilibrado durante buena parte del encuentro, pero el rival impuso aprovechó mejor sus opciones para decantar el resultado en los últimos minutos.

Se trata de la segunda derrota de las armeras en lo que va de temporada, tras el duro debut ante el Barcelona Universitari Club (34-0). Entre ambas caídas, las de Oskar Astarloa firmaron una sólida victoria en casa ante la Unión Deportiva Santboiana (36-12), que dio esperanzas a las de Eibar de consolidar una buena dinámica. Sin embargo, la falta de continuidad y algunos errores defensivos volvieron a pasar factura.

El cuerpo técnico cuenta ahora con una semana de parón liguero que servirá para ajustar detalles y reforzar el trabajo colectivo antes de afrontar el próximo partido. El calendario no dará tregua, ya que el siguiente rival será el Rugby Turia, uno de los equipos más en forma del campeonato, que recibirá al Eibar RT el próximo 9 de noviembre en Valencia.

