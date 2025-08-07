Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Eibar

El Eibar negocia la cesión de Adu Ares

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:29

El conjunto armero quiere a Adu Ares, extremo derecho del Athletic que una temporada más no entra en los planes de Ernesto Valverde. La entidad azulgrana apuesta por el bilbaíno para su asalto a Primera. De prosperar la operación, el futbolista competiría un año más en la división de plata. El curso pasado lo hizo en las filas del Zaragoza, con el que participó en 32 partidos y anotó cinco goles en un total de 1.700 minutos. La del conjunto maño fue su primera aventura lejos de Bilbao.

El Eibar cierra la pretemporada con un partido amistoso hoy (11.30) ante Osasuna B a puerta cerrada y otro mañana (19.00) en Ipurua en abierto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iban García: «La gente del pueblo se reía de mí, pero ahora gano mínimo diez mil euros al mes»
  2. 2 El matrimonio suizo que lleva más de 50 años veraneando en Donostia
  3. 3

    «El Ayuntamiento de Castro Urdiales debería delimitar y restringir el acceso a esta zona»
  4. 4

    Donostia retira por uso fraudulento unas seis tarjetas de discapacidad cada semana
  5. 5 La marca donostiarra que vuelve a tener tienda en San Sebastián
  6. 6

    Una decena de viviendas de Gipuzkoa que se encuentran okupadas se ofrecen a la venta en portales inmobiliarios
  7. 7 La cantante amiga de Madonna y Rosalía que descubre San Sebastián a sus millones de seguidores
  8. 8 Reservan una villa para sus vacaciones en Las Landas y su propietario les dice que está okupada: «Había un BMW en la puerta»
  9. 9 Muere un niño vizcaíno de 12 años tras caer por un acantilado en Castro Urdiales
  10. 10 Un químico revela si la crema Nivea de lata azul es apropiada para la cara: «Atrapa la humedad y evita que la piel transpire»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Eibar negocia la cesión de Adu Ares