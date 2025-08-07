El Eibar negocia la cesión de Adu Ares

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:29 Comenta Compartir

El conjunto armero quiere a Adu Ares, extremo derecho del Athletic que una temporada más no entra en los planes de Ernesto Valverde. La entidad azulgrana apuesta por el bilbaíno para su asalto a Primera. De prosperar la operación, el futbolista competiría un año más en la división de plata. El curso pasado lo hizo en las filas del Zaragoza, con el que participó en 32 partidos y anotó cinco goles en un total de 1.700 minutos. La del conjunto maño fue su primera aventura lejos de Bilbao.

El Eibar cierra la pretemporada con un partido amistoso hoy (11.30) ante Osasuna B a puerta cerrada y otro mañana (19.00) en Ipurua en abierto.