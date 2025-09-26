El Eibar mide su fortaleza en casa ante el líder Los armeros reciben al cuadro gallego a las 18.30 tras tres victorias de tres en casa y con el reto de frenar al equipo más en forma de la categoría

El Eibar afronta esta tarde, a las 18.30 horas, un examen de máxima exigencia en Ipurua. El Deportivo de La Coruña, líder e invicto de Segunda División con 14 puntos, aterriza en Eibar en su mejor momento, tras encadenar tres victorias consecutivas y con cifras que imponen respeto: 15 goles a favor, nueve en los dos últimos partidos, y apenas cuatro encajados en seis jornadas. Los armeros, por su parte, llegan con la moral intacta después de haber convertido su feudo en un auténtico fortín, donde suman pleno de victorias en este arranque liguero.

Beñat San José compareció ayer en rueda de prensa y quiso poner el acento en la identidad de su equipo y en el valor de jugar en casa. «Para nosotros jugar en Ipurua siempre es una emoción y una motivación muy grande. Ahora más que nunca la plantilla está tremendamente arraigada a lo que son los colores del Eibar, a lo que es nuestra gente y nuestro estadio», señaló el técnico, convencido de que ese vínculo se nota en cada partido.

El entrenador donostiarra no rehuyó la dificultad del desafío, reconociendo la calidad ofensiva del Depor y su solidez en defensa. «Es un equipo que está muy bien, que es líder por méritos propios. Tienen una pegada impresionante arriba, con jugadores de mucha calidad, y defensivamente están muy bien trabajados. Va a ser un partido muy intenso», advirtió.

Abanico de opciones en punta

Uno de los puntos que más expectación genera está en el ataque armero. Jon Bautista llega de dulce tras regresar con gol a la titularidad ante el Sanse y Javi Martón, ya recuperado al cien por cien, también ofrece soluciones. San José no descartó alinear a ambos: «Les he visto muy bien a los dos. Podría ser un partido en el que se jugara con dos nueves, no digo que lo vaya a hacer, pero podría porque juntos tienen un potencial muy importante».

En cuanto a las bajas, el Eibar no podrá contar con Arambarri, que ha sufrido una rotura fibrilar en el isquiotibial de la pierna derecha, ni con Arbilla, que cumple sanción. Aun así, el técnico confía en la profundidad de plantilla y en la polivalencia de varios jugadores para suplir las ausencias. Destacó también el rendimiento de Jair, que cumplió con nota en el último encuentro. «Es un central de garantías, de mucha experiencia y un compañero excepcional. Nos dio mucho y me transmitió mucha seguridad».

El partido tendrá también un componente emotivo con el regreso a Ipurua de jugadores que dejaron huella como Mario Soriano, Stoichkov o Comas, hoy referentes en el Depor. San José reconoció la calidad de todos ellos y el cariño que siempre deja el paso por el Eibar, pero recalcó que el foco está en lo propio: «Para ellos será especial volver, seguro, pero nosotros estamos concentrados en nuestro juego y en dar nuestra mejor versión».

Consciente de que sumar tres puntos ante el líder sería más que un triunfo, San José subrayó lo que supondría para el equipo: «Ellos son ahora mismo el mejor equipo de la categoría y ganarles sería un salto muy importante, tanto en la clasificación como en sensaciones y confianza. Veo al equipo con hambre, con ilusión y con ganas de competir de tú a tú».

Ipurua y el empuje de la afición armera volverán a ser claves en una cita de altos vuelos que pondrá a prueba la fiabilidad del Eibar en casa. El combinado azulgrana quiere prolongar su racha local ante un rival que llega lanzado, y la afición espera vivir otra gran tarde de fútbol en el corazón de la ciudad.