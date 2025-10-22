Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eibar mejora los datos en materia de seguridad: los robos en empresas y domicilios desciende respecto a 2024

Las cámaras de seguridad y los nuevos 'auzozainas' comenzarán con su trabajo en próximas semanas

Alberto Echaluce

Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:54

Según datos trasladados al Ayuntamiento de Eibar por la Ertzaintza en la reunión del Foro de Seguridad Ciudadana celebrado recientemente, durante este verano, los robos ... en empresas y domicilios particulares descendieron en comparación con 2024, fruto de la coordinación entre Policía Local y Ertzaintza. Tanto el alcalde, Jon Iraola, como el concejal de tráfico y movilidad, Alberto de la Hoz, destacan el compromiso del municipio con la convivencia y la seguridad vecinal.

