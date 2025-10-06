El Eibar se medirá ante el Náxara en la primera ronda de la Copa del Rey

El Eibar ya conoce al que será su primer rival en la Copa del Rey esta temporada. El Náxara Club Deportivo recibirá a los armeros en tres semanas, los días 28, 29 o 30, todavía por definir.

El conjunto riojano, de la localidad de Nájera, compite en la Segunda Federación, y precisamente este fin de semana se ha enfrentado en casa, en La Salera, al filial armero. El Eibar B sufrió para poder sumar un punto en su visita a Nájera, ya que los locales se marcharon con ventaja al descanso y tras el empate del Eibar volvieron a anotar, pero el gol fue anulado y el partido quedó en tablas, 1-1.

Con el punto sumado ante el filial armero el Náxara se sitúa en la penúltima plaza del grupo 2 de la Segunda Federación, con tres puntos en cinco jornadas. Los riojanos no conocen la victoria esta temporada, lo que invita al optimismo en Eibar de cara al primer enfrentamiento de Copa del Rey.

Sin embargo, la temporada pasada el conjunto armero no pudo pasar de la primera ronda. El equipo eibarrés, bajo el mando de Joseba Etxeberria, cayó 1-0 frente a la Unión Deportiva Logroñés. El partido, disputado en el estadio Nuevo Municipal Las Gaunas, se marchó a la prórroga, y el primer y único gol de la contienda llegaría en el minuto 108 por mediación de Pol Arnau.

Sergio Cubero vio la tarjeta roja antes de cumplirse las dos horas de partido en la capital riojana, por lo que cumplirá la sanción en el enfrentamiento frente al Náxara.

Antes de disputar la eliminatoria de Copa a partido único, los armeros tendrán que afrontar tres partidos ligueros de mucha exigencia. Este domingo el Castellón visita Ipurua, el próximo los armeros viajan a Las Palmas, y el fin de semana previo a la primera ronda copera el Eibar recibe nuevamente en casa al Leganés, tres partidos frente a rivales directos y muy próximos en la clasificación de Segunda.

Por su parte, el Náxara afronta también tres jornadas, pero en su caso disputará la de este fin de semana y la del previo al duelo ante el Eibar a domicilio. Una pequeña ventaja que el conjunto de San José puede aprovechar.