El Eibar B se marcha sin premio de su visita a Tudela y suma su segunda derrota

El Eibar B se quedó sin recompensa en su visita al Ciudad de Tudela, donde perdió por la mínima (1-0) frente al Tudelano en un encuentro marcado por la falta de acierto. El filial armero, que llegaba con la moral reforzada tras la remontada épica ante el Alfaro en Areitio, firmó un partido serio, con fases de dominio y las oportunidades más claras, pero se volvió de vacío tras un único tanto encajado en la recta final del primer tiempo.

Los de Iñigo Pérez entraron al choque sin complejos y plantaron cara desde el inicio, con aproximaciones de peligro que pudieron cambiar el signo del encuentro. Endika e Ibai dispusieron de las más claras antes del descanso, pero fue el Tudelano quien golpeó primero. Manu Vila aprovechó un rechace dentro del área al filo del descanso para adelantar a los navarros y poner el 1-0.

El filial no bajó los brazos y salió con decisión en la segunda mitad. Fruto de esa ambición llegó la gran ocasión del partido: un penalti señalado a favor de los armeros en los primeros compases de la reanudación. Sin embargo, el lanzamiento de Endika se topó con la intervención del portero.

Con tres puntos en el casillero en tres jornadas, los armeros tendrán la oportunidad de reencontrarse con la victoria en Areitio, donde el domingo recibirán al Alavés B.