Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Eibar B se marcha sin premio de su visita a Tudela y suma su segunda derrota

M. R.

Eibar.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:23

El Eibar B se quedó sin recompensa en su visita al Ciudad de Tudela, donde perdió por la mínima (1-0) frente al Tudelano en un encuentro marcado por la falta de acierto. El filial armero, que llegaba con la moral reforzada tras la remontada épica ante el Alfaro en Areitio, firmó un partido serio, con fases de dominio y las oportunidades más claras, pero se volvió de vacío tras un único tanto encajado en la recta final del primer tiempo.

Los de Iñigo Pérez entraron al choque sin complejos y plantaron cara desde el inicio, con aproximaciones de peligro que pudieron cambiar el signo del encuentro. Endika e Ibai dispusieron de las más claras antes del descanso, pero fue el Tudelano quien golpeó primero. Manu Vila aprovechó un rechace dentro del área al filo del descanso para adelantar a los navarros y poner el 1-0.

El filial no bajó los brazos y salió con decisión en la segunda mitad. Fruto de esa ambición llegó la gran ocasión del partido: un penalti señalado a favor de los armeros en los primeros compases de la reanudación. Sin embargo, el lanzamiento de Endika se topó con la intervención del portero.

Con tres puntos en el casillero en tres jornadas, los armeros tendrán la oportunidad de reencontrarse con la victoria en Areitio, donde el domingo recibirán al Alavés B.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  3. 3 Iciar y Juan buscan relevo para su bar de barrio en San Sebastián: «No queremos que se pierda»
  4. 4 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  5. 5

    El impuesto a las grandes fortunas debilita los refugios fiscales que competían con Gipuzkoa
  6. 6

    La Ertzaintza vincula al joven asesinado en Bilbao con la peligrosa banda juvenil 'LDS'
  7. 7 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  8. 8 Isco Alarcón se viste de actor con sus muletas en San Sebastián, bajo la dirección de su esposa Sara Sálamo
  9. 9

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  10. 10 «Estando yo en el Athletic y mi primo Luken en la Real, nuestros abuelos tienen el corazón dividido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Eibar B se marcha sin premio de su visita a Tudela y suma su segunda derrota