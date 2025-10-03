Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Representantes del Ayuntamiento, de Ustekabe y de la hostelería local presentan la jornada. ECHALUCE

Eibar

Eibar se llena este sábado de música con la segunda edición de Txaranga Eguna

Cuatro formaciones recorrerán los barrios en un encuentro festivo impulsado por la hostelería local y Ustekabe

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:18

Comenta

Las calles de la ciudad volverán a sonar a ritmo de metales y percusión este sábado, día 4, con motivo de la celebración de ... la segunda edición del Txaranga Eguna, iniciativa impulsada por la asociación de hostelería San Andrés y coordinada por la txaranga eibarresa Ustekabe.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores
  2. 2

    Francia investiga dos muertes por listeriosis en quesos vendidos también en Euskadi
  3. 3

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  4. 4 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  5. 5

    La generación del 95 se vuelve a encontrar
  6. 6 El duro comunicado del Kern Pharma por el comportamiento de uno de sus corredores
  7. 7

    Uno de cada cinco adjudicatarios de un piso protegido en Euskadi lo rechaza
  8. 8

    El Multikirola registra bajadas de inscripción de más del 40% en Donostia y Bidasoaldea
  9. 9 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  10. 10 Se busca cocinero para el viaje transoceánico de Gipuzkoa a Canadá a bordo de un ballenero del siglo XVI

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Eibar se llena este sábado de música con la segunda edición de Txaranga Eguna

Eibar se llena este sábado de música con la segunda edición de Txaranga Eguna