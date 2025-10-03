Eibar se llena este sábado de música con la segunda edición de Txaranga Eguna

Las calles de la ciudad volverán a sonar a ritmo de metales y percusión este sábado, día 4, con motivo de la celebración de ... la segunda edición del Txaranga Eguna, iniciativa impulsada por la asociación de hostelería San Andrés y coordinada por la txaranga eibarresa Ustekabe.

El evento contará con la participación de cuatro grupos: Ustekabe, Latuna Bando, Pasai y UK03, que recorrerán distintas zonas de Eibar para acabar confluyendo en la plaza de Untzaga, donde interpretarán conjuntamente dos piezas.

La iniciativa se ha presentado oficialmente, en rueda de prensa, con la participación de Oskar Trebiño, en representación de la hostelería local; Andoni Campos, Maialen Bravo y Josu Mendicute por parte de Ustekabe; y Patxi Lejardi, concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Eibar.

Trebiño destacó que el objetivo de esta cita es «alegrar las calles de Eibar en distintas zonas de la ciudad, no sólo en el centro», y reforzar así el ambiente festivo en barrios y espacios menos habituales. La hostelería agradece actos de este tipo».

Por su parte, Campos detalló los recorridos: Pasai iniciará su actuación en la zona centro, Latuna Bando lo hará en Bista Eder, UK03 partirá desde Ego Gain y Ustekabe comenzará en Urkizu.

Concentración final

Todas las formaciones arrancarán a partir de las 19.30 horas, prolongando la música durante dos horas, hasta su encuentro final en Untzaga.

Mendicute recordó que no son muchas las ocasiones en que varias txarangas han actuado de manera conjunta en Eibar. «Las primeras fueron en los aniversarios de Ustekabe, en 2005 y 2015; en 2024 se celebró la primera edición del Txaranga Eguna gracias a la hostelería local y este año repetimos experiencia».

La iniciativa finalizará con una concentración de todas las txarangas en Unzaga, en el que interpretarán el pasacalle tolosarra, Batasuna, y un arreglo de la chica ye yé. El cartel anunciador ha sido diseñado por Maialen Bravo, percusionista de Ustekabe y joven artista, que ha querido plasmar en él escenas propias de una txaranga con la Casa Consistorial como telón de fondo, usando una paleta de colores que transmiten alegría y movimiento. Desde el Ayuntamiento, el concejal Patxi Lejardi subrayó el valor de esta colaboración entre el sector hostelero y el mundo musical de las fanfarrias. «Es una iniciativa que fortalece el ambiente festivo y participativo de Eibar».

La cita promete volver a convertirse en un punto de encuentro musical y popular, con la música callejera como protagonista y el compromiso de la hostelería como motor para seguir animando las calles de la ciudad, en una jornada que se quiere dar continuidad.