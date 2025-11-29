Un Eibar al límite visita El Sardinero para tratar de sobrevivir ante un gran Racing Los armeros acuden esta tarde a las 16.15 horas a un feudo en el que solo han ganado una vez en su historia, en 1992, y llegan sin margen de error

Los armeros celebran un gol frente al Racing de Santander en El Sardinero la temporada pasada, en el duelo que terminó en empate 2-2.

Marcos Rodríguez Eibar. Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:25 Comenta Compartir

El Eibar afronta esta tarde en El Sardinero un partido decisivo para su futuro inmediato. Lo hace en una situación delicadísima, con apenas 17 puntos en 15 jornadas, sin victorias a domicilio y rozando el descenso tras haber desperdiciado, de nuevo, puntos vitales por errores individuales. El duelo ante el Racing de Santander, que colidera la categoría con 29 puntos junto a Deportivo y Las Palmas, se presenta como una prueba de enorme exigencia para un combinado armero que ya no tiene margen para seguir fallando.

El contraste entre ambos estados de forma es evidente. Mientras el Racing llega reforzado por su novena victoria del curso y convertido en uno de los equipos más en forma de la competición, el Eibar lo hace marcado por una dinámica errática que ha ido agravándose con el paso de las jornadas. En sus dos últimos compromisos, ante Sporting de Gijón y Real Zaragoza, el conjunto de Beñat San José estuvo en situación de sumar seis puntos, pero los errores terminaron reduciendo ese botín a uno solo. Un cúmulo de concesiones que han dejado al equipo en un escenario límite en el que el mínimo despiste vuelve a ser sinónimo de castigo.

Los números del Eibar como visitante hablan por sí solos: siete salidas, cinco derrotas y dos empates. Ninguna victoria. Dos puntos de 21 posibles. La peor versión del equipo aparece siempre lejos de Ipurua, donde pese a mostrar un buen juego en las primeras jornadas la recompensa ha sido más que insuficiente. Y el escenario de hoy no invita precisamente al optimismo: El Sardinero no es un campo favorable históricamente para los armeros. De hecho, el Eibar solo ha ganado una vez allí y fue hace más de tres décadas, en 1992, con un 0-2 que permanece como una isla en el historial.

Ni siquiera la última visita, la del curso pasado con Joseba Etxeberria en el banquillo, pudo romper esa tendencia negativa. Aquel día, el Eibar llegó al minuto 85 con una ventaja de 0-2 que parecía definitiva, pero acabó empatando 2-2 en un desenlace que evidenció la fragilidad del equipo en la gestión de ventajas y la falta de contundencia, factores que siguen castigando al equipo.

Esta vez, sin embargo, el duelo presenta tintes más dramáticos: si el Eibar pierde, dependerá de terceros para no caer a la zona de descenso. El margen es mínimo y la presión, máxima.

El rival no puede llegar más lanzado. El equipo dirigido por José Alberto López es, ahora mismo, uno de los bloques más fiables y, sobre todo, más goleadores de la categoría. Suma 33 tantos en 15 jornadas, cifra que ningún otro equipo alcanza. Su tridente ofensivo está marcando diferencias: Villalibre acumula 9 goles, Andrés Martín 6 e Iñigo Vicente 2. Solo entre los tres suman los mismos tantos que toda la plantilla del Eibar junta (17), una estadística que muestra la distancia ofensiva entre ambos.

Pero si en ataque el Racing es pura pólvora, atrás sufre. Ha encajado 23 goles, un registro elevado para un equipo de la zona alta. Esa es la ventana de oportunidad para el Eibar, siempre y cuando sea capaz de minimizar errores. Sin un desempeño defensivo sólido y sin la contundencia que ha faltado en partidos recientes, la tarea se antoja complicada.

El encuentro exige al Eibar alcanzar una versión competitiva que apenas ha sido capaz de sostener durante tramos sueltos de los partidos. La sensación en la ciudad es de creciente preocupación, especialmente tras la derrota del sábado en Ipurua frente al colista, un golpe inesperado que ha dejado al equipo al borde de la zona roja y con la afición reclamando respuestas.

Beñat San José ha insistido una y otra vez en la importancia de corregir los pequeños detalles que están costando puntos. Pero la realidad es que siguen apareciendo, y cada jornada se hacen más caros. En un duelo ante el equipo más en forma de la categoría, cualquier concesión puede resultar definitiva.

Aun así, el entrenador insiste en que la plantilla tiene capacidad para reaccionar y que el equipo ha mostrado picos de juego de nivel suficiente como para competir con cualquiera. Hoy, ante un rival lanzado y en un estadio donde la historia juega en contra, el Eibar necesita más que nunca firmeza defensiva, acierto en las áreas y una concentración absoluta durante los 90 minutos.